Na Mirku z Farmy NAKYDALA jej ŠVAGRINÁ: Ľútosť si nezaslúži… Je ZÁKERNÁ a SEBECKÁ!

BRATISLAVA - Tohtoročná séria Farmy sa neodvratne chýli do svojho veľkého finále. Z postupu do zlatého týždňa sa teší šestica v zložení Azry, Emky, Denisa, Niky, Lucie a Mirky. Posledné dve dámy však podľa verejnosti nemajú veľkú šancu na to, aby uspeli v prípadnom diváckom hlasovaní. Po tom, čo sa začalo diať v poslednom období, sa mnohým doslova zhnusili, no a na Mirku sa teraz zvalila ďalšia špina!

Mirka spočiatku patrila medzi najobľúbenejších súťažiacich. Divákom bolo ľúto jej trpkého osudu, keďže pred niekoľkými mesiacmi prišla o milovaného manžela a na dvoch synčekov zostala sama. Nemala problém chopiť sa žiadnej práce, no a verejnosť jej fandila ako po hráčskej, tak aj po ľudskej stránke.

Časom sa ale všetko zmenilo. Blondínka sa začala čoraz viac prejavovať a už je zrejmé, že jej cudzie nie sú ani poriadne zákernosti. Najväčší zlom nastal, keď spoločne s Luciou doslova vyšikanovali Adama a vyjadrili sa, že majú v pláne ho psychicky zdeptať. A to sa im aj podarilo. Vstupenka do zlatého týždňa, pre ktorú celá táto dráma vznikla, nakoniec dokonca skončila v rukách Mirky, ktorá tak získala imunitu.

Spoločne s Luciou sa neskôr stali "občianskou hliadkou". Keď Alica farmárov vyzvala, aby začali nahlasovať porušenie pravidiel, dievčatám nebolo treba hovoriť dvakrát. Ich donášanie a neustále bonzovanie malo napokon za následok to, že Denis prišiel o imunitu farmára týždňa a Matúš si musel vybrať, či pôjde do duelu s ním alebo Niky. Mirka dokonca plánovala, že na Denisa pripraví pascu v podobe "voľne pohodeného" jedla, aby porušil aj ďalšie pravidlo .

No a okrem týchto zákerností verným divákom netreba pripomínať ani to, že Mirka a Lucia majú neustále nepríjemné poznámky, ohovárajú všetkých svojich súperov a z nejakého dôvodu sa prezentujú tak, akoby nadobudli pocit, že majú patent na rozum a spravodlivosť. Netreba teda dodávať, prečo sa tieto dve ženy napokon divákom absolútne znechutili a v diskusiách im nakladajú, čo sa do nich zmestí.

Lenže, ostré vyjadrenie na adresu Mirky najnovšie poskytla aj žena, ktorá ju dobre pozná i z reálneho života. Reč o jej švagrinej Márii, ktorá je podľa priezviska sestrou jej zosnulého manžela. A jasne dala najavo, čo si myslí o Mirkinom postupe do takmer konečnej časti hry. V rodine to totiž preberali, keďže nie je žiadnym tajomstvom, že všetci súťažiaci už sú doma. „To, akou zákernou taktikou sa tam dostala, to sa už nepochválila," napísala v diskusii Mária.

„Prepáčte, ale nedá mi to. Vy ste jej švagriná?" napísala Márii istá diváčka. A z jej odpovede je jasné, že Mirku v láske nemám ani ona. „Áno, ale už veľa rokov sa nebavíme. Lebo tak, ako sa teraz ukázala, taká je aj v skutočnosti. Je zákerná a sebecká. Vôbec si ľútosť nezaslúži," napísala švagriná Mirky. Nuž, z jej svedectva si už zrejme urobí každý názor aj sám...

