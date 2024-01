Markizáckemu fešákovi sa v láske NEDARILO a teraz: Konečne ju našiel!

Je šťastne zamilovaný!

PRAHA - Hľadal lásku v reality šou, no nepodarilo sa mu to. Až niekoľko mesiacov po nej konečne šťastne zadaný!

Reč je o Martinovi Tomanovi, ktorý do vily Love Islandu zavítal ako jeden z bombshells. Na ostrov si išiel hľadať lásku, no, žiaľ, nepochodil.

Markizácky fešák sa prvotne zahľadel do blondínky Adri, ktorá jeho city neopätovala. Istú chvíľu tvoril pár so Slovenkou Dianou, no potom musel ostrov lásky opustiť. Polovičku si síce v tom čase nenašiel, ale z Kanárskych ostrovov si odniesol skvelú skúsenosť.

Martin Toman (Zdroj: TV Markíza)

No a prešli štyri mesiace od šou a Martin sa na Instagrame pochválil novinkou. Už nie je sám! „Konečne som ťa našiel,“ znel popis k fotografii pri vianočnom stromčeku, kde bozkáva tajomné dievča.

(Zdroj: Instagram M.T.)