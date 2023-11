NESKUTOČNE SILNÝ príbeh v Siedmom nebi: Pohol aj Rozborilom… Čo to ja riešim za hlúposti ?!

(Zdroj: V siedmom nebi)

BRATISLAVA - Už v sobotu večer nás na obrazovkách televízie JOJ čaká ďalší diel relácie v Siedmom nebi. No a ako to už býva, ani tentokrát nebude núdza o mimoriadne silné príbehy Slovákov, ktorí sú v núdzi. Jeden z nich naozaj výrazne pohol aj so samotným moderátorom Vilom Rozborilom...

S moderátorom sme sa stretli v štúdiu počas nakrúcania V siedmom nebi, ktoré diváci uvidia už túto sobotu. Pri otázke, ktorý príbeh tejto série bol pre neho najsilnejší, nám nedal jednoznačnú odpoveď, no prezradil, že emotívne momenty nás čakajú aj v nasledujúcej epizóde.

„Jeden chalan, ktorý má 24 rokov, sa stará o ťažko chorého 4-ročného syna, ktorý je napojený na všetky prístroje. Oni majú doma takú malú nemocnicu. Pľúcna ventilácia, kontrola saturácie krvi... Proste na čo si spomeniete, na to je ten chlapec napojený. Má ešte doma o rok mladšiu dcérku, tá je zdravá. So ženou to nejak nevyšlo, nebudem to rozoberať, proste fakt je, že súd priklepol deti otcovi," vysvetlil nám Vilo Rozboril.

Spomínaný otecko venuje všetok čas svojim deťom, no a kvôli zdravotnému synčeka si nemôže nájsť prácu. „Ten otec sa o ne stará, je väzňom v byte, kde 24-hodín denne je s tým synom, nemôže chodiť robiť... On mesačne dostane 400€ aj vďaka nejakým rodičovským príspevkom a býva v prenajatom 1-izbovom byte vo Zvolene, za ktorý platí 485€. To matematicky nevychádza," povedal nám moderátor s tým, že návšteva tohto muža s ním v určitom zmysle otriasla.

„To zrazu sa človek tak zamyslí, že... Bože môj, čo to ja riešim, aké hlúposti?" opísal nám s tým, že mladý otec sa vďaka relácii v Siedmom nebi dočká vskutku veľkej pomoci, ktorá vraj rodinke "radikálne zdvihla kvalitu života".

Viac sa už dozviete v našom video-rozhovore, kde nám Vilo Rozboril prezradil aj to, či on sám niekedy potreboval pomoc, no a porozprával nám i o vlastnej rodine a o tom, akým je starým otcom.

