Ronie (Zdroj: Vlado Anjel)

Slovenskú speváčku zasiahla smrť mamy: Najťažšie je pre ňu TOTO! (Zdroj: Ján Zemiar)

Minulý rok v januári slovenská speváčka Ronie prežívala to najťažšie obdobie, aké môže človeka v živote postretnúť. 1. januára totiž prišla o milovanú maminu, ktorá odišla do neba v pomerne mladom veku 54 rokov.

S jej smrťou sa vyrovnáva svojsky. „Prácou sa cez to prenášam. Čím viac som sama, tým viac uvažujem nad vecami, vždy večer. Ja sa musím zabaviť, aby som proste odpadla do bezvedomia. Ale akonáhle sa to udeje, tak moja hlava začína myslieť a je to stále strašne skoro, aby som to vypudila z hlavy. Takže, snažím sa zamestnávať prácou, veľa. Veľa byť s priateľmi a s rodinou. Beriem to ako súčasť života. Proste stalo sa. Je to hrozné, ale proste deje sa to v živote. Nie som prvá ani posledná...” vyjadrila sa pre Topky.sk.

(Zdroj: Instagram V.A.)

Na maminu stále v kútiku duše myslí, prihovára sa jej, ale je to pre ňu veľmi ťažké. „Viem, že ľudia sa rozprávajú s tými ľuďmi, ktorí odišli a tak... A ja som taká, že ťažko sa mi... Akože robievam to aj ja, ale nedávam tomu veľmi veľký priestor, lebo sa proste potom mierne viem poskladať doma a snažím sa byť usmiata, pozitívna. Viem, že ona by nechcela, aby som bola smutná, vyplakávala doma a rozprávala sa s ňou,” priznala nám.

Najhoršie je pre ňu novoročné obdobie, keďže práve v tom čase ju mamina smrť zasiahla. „Skôr sú pre mňa horšie tie dni, kedy sa to stalo. Keďže to bol Silvester, tak to je pre mňa taký, že pre ľudí je to šťastný deň v roku, pre mňa je to taký ťažší deň v roku,” dodala na záver.

Silvester pre ňu už nebude nikdy taký ako predtým. Dojemný odkaz, ktorý poslala mamine do neba, si môžete vypočuť v našom rozhovore vyššie.