Veľký deň slovenskej speváčky postihli PROBLÉMY: Dôležitý človek to na poslednú chvíľu ODVOLAL!

Ronie (Zdroj: Ján Zemiar)

Veronika Adamičková alias Ronie sa do povedomia verejnosti dostala pred 10 rokmi vďaka jojkárskej šou Česko Slovensko má talent. Tam ju porotcovia spojili s ďalšími tromi talentovanými speváčkami a dievčatá vytvorili skupinu ForSomeOne. Veľkú kariéru však spolu nevybudovali - už po dvoch rokoch išli každá vlastnou cestou.

A Ronie už dnes večer krstí svoj druhý sólový album. Veľký deň však postihli nečakané problémy. Na poslednú chvíľu totiž svoju účasť zrušila dôležitá osoba - krstná mama. „Nebude, bohužiaľ. Z časového hľadiska sa to tam nejak nespojilo, lebo rodinné aktivity sa tam nejak nám prelomili, keďže dušičkové obdobie...“ prezradila pre Topky.sk speváčka.

Jej veľký deň tak nebude taký, aký si vysnívala. „Bola dohodnutá Misha. Ja som sa na to strašne tešila. Misha je proste pre mňa ikona 90. rokov slovenských, že najväčšia. Strašne som sa z toho tešila, ale ona nám dopredu povedala, že bude veľmi záležať od rodiny, času a tak...“ pokračovala Ronie. A bohužiaľ sa stalo to, čoho sa najviac obávala.

„Nedávno sme spolu volali a povedala, že to bohužiaľ nebude možné. Z toho časového hľadiska. Ja to chápem, proste je to cestovanie cez Slovensko hore dole, nie je z Bratislavy, má tam predsa len tú rodinu. Takže tentokrát sa nám to nepodarilo s Mishou, ale pre mňa žije spomienka, že povedala áno. To je dokonalé. Takže ešte uvidím, kto bude krstný otec. Možno nás bude viac,“ priznala Veronika.

Náhla zmena jej výrazne narušila plány a ako priznala, plán B nemá. „Vieš čo? Nemám vymyslený, ale predtým, ak osom mala EP-čko, som mala vlastne krstných rodičov všetkých, ktorí na ňom spolupracovali. A rozmýšľam o tejto možnosti znovu. Uvidím, či sa pre ňu rozhodnem. Je tam viacero možností, nad ktorými moja hlava uvažuje a uvidíme. Nechajme sa prekavpiť. Sama neviem,“ dodala.

Veľký deň slovenskej speváčky: PROBLÉMY na poslednú chvíľu… Dôležitý človek to ODVOLAL! (Zdroj: Ján Zemiar)