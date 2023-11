PRIZNANIE slovenskej speváčky: Hádky s priateľom... Je to ťažké!

Ronie so svojím priateľom Maxom (Zdroj: Instagram V.A.)

BRATISLAVA - Veruže, nemajú to ľahké! Speváčka Veronika Adamičková alias Ronie má za priateľa hudobného producenta. A tak sa nestretávajú len v súkromí, ale aj v práci. No a to vie byť niekedy poriadne zložité!

Priznanie speváčky Ronie: Toto nikdy NEROBTE! (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčku Veroniku Adamičkovú môžete registrovať hlavne pod prezývkou Ronie. Na svojom hudobnom konte má množstvo hitov v spolupráci so známymi umelcami. Najnovšie vydala album Roniemoon, na ktorom pracovala aj so svojím priateľom, hudobným producentom Martinom Šrámekom.

A keďže sa nestretávajú len doma, ale aj v práci, nemajú to vo vzťahu také ružové, ako by sa mohlo zdať. Za výhodu určite nepovažuje mať priateľa a hudobného producenta v jednom. „Nie, nie, nie, nerobte to,“ prezradila nám a následne vysvetlila, v čom je problém.

Veronika Adamičková alias Ronie (Zdroj: Ján Zemiar)

„Nie, akože je super, je úžasný producent, najlepší na Slovensku. Ale je to ťažké, je to ťažké. My máme obidvaja producentské schopnosti, čiže ja som vlastne executive producer mojich všetkých vecí. Viem, čo tam chcem, viem, čo tam potrebujem. Viem presne, ako to má vyzerať. Na to je väčšinou producent a on je tam presne od toho tiež, čiže nám sa bijú dosť názory v niektorých veciach,“ priznala pre Topky.sk.

Pri tvorení spomínaného albumu to zo začiatku bolo celé nanič. „Vznikajú hádky a hocičo. Jasné, na začiatku albumu, urazený jeden, druhý, nešlo jedno ego cez druhé. Celé zle,” vyjadrila sa s tým, že už je to lepšie a naučili sa robiť kompromisy.

(Zdroj: Instagram V.A.)

„Ale akože nejako sme to... Už je to lepšie, už vieme komunikovať v štúdiu. Vieme povedať, že no dobre, akože dá sa aj takto, že vieme robiť ústupky, ale je to dosť ťažké a môžem povedať, že z môjho okolia, čo poznám speváčky a majú doma producentov, alebo teda ľudí, ktorí im robia hudbu, je to úplne to isté. Opäť to isté, lebo akonáhle máš podľa mňa človeka zo svojho fachu, úplne je podľa mňa jedno, z akého, tak ti do toho ten človek melie a nie je to príjemné od priateľa. Vieš, ty chceš od priateľa proste, že tak bolo zle v robote... Vyžaluješ sa na toho človeka a ja sa nemám komu vyžalovať, keď on je ten človek, že tak ma zhúkal v štúdiu. Čo mu poviem? Zhúkal si ma v štúdiu a... Dohádame sa ešte viac. No tak nič moc,“ dodala.

Na našom Instagrame @soubizz_topky onedlho nájdete súťaž o CD Roniemoon aj s podpisom. Nezabudnite sa do nej zapojiť! Novinku z jej albumu si môžete vypočuť nižšie.