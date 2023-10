Najprv BALILA Mórovú a potom... Zlatý bzučiak od Slávika!

Jaro Slávik si vybral svoju favoritku. (Zdroj: Tv Joj)

BRATISLAVA - Ďalšiu speváčku posunuli v šou Česko Slovensko má Talent rovno do finále. Adéla Řezáčová najprv flirtovala s Dianou Mórovou, ktorá napokon jej vystúpenie naozaj ocenila. No väčšiu radosť mladej Češke urobil Jaro Slávik, ktorý stlačil zlatý bzučiak.

Už začiatok včerajšej epizódy súťaže Česko Slovenská má talent vyvolal otázku, či Jaro Slávik náhodou nestlačí zlatý bzučiak. V úvode sa totiž vyjadril, za akých okolností je ochotný ho použiť. „Zlatý buzzer je, aspoň u mňa, kombinácia rozhodnutí vypočítavého kalkulu, čiže toto je niečo, čo by mohlo tú súťaž vyhrať. A zároveň taký ten vnútorný sentiment, že to by som si veľmi želal a mne osobne sa to páči,” vysvetlil porotca.

A potom prišla na scénu Adéla Řezáčová, 23-ročná Češka, ktorá prišla vystupovať s vlastnou piesňou. „Ja vlastne píšem odvtedy, ako som sa naučila písať. Všetko som spracovávala do tej hudby. Volá sa to Značka: Spěchá a je to o tom, ako cez inzerát hľadám chlapa,” priblížila.

A David Gránský, ako aj Jakub Prachař to hneď vztiahli na Dianu Mórovú a vyzývali Adélu, aby práve jej pieseň venovala. Slovenská herečka však príliš nadšená nebola. „A to je veselá pesnička, že si cez inzerát hľadá chlapa? Poviem vám, že to pre mňa nie je smiešne,” ohŕňala tak trochu nos.

Mladá speváčka jej však svojou reakciou kompletne vzdala dych! „Ja teda nie som chlap, ale keby ste ma chceli...” flirtovala so slovenskou porotkyňou. A tá musela nakoniec uznať, že Adélina pesnička u nej zabodovala. „To bolo nádherné, niečo originálne a krásne, ja nemám slov teda, možno vám dám telefónne číslo,” vyhlásila Mórová.

Ako podotkol Vojta Dyk, blondínke by tento song mohli závidieť aj umelci, čo vypredávajú štadióny. A s tým evidentne súhlasil aj Jaro Slávik. „Pamätám si to ako dnes, som tak šoféroval na Kramároch v Bratislave a hovorím si: Kto by tak mohol vyhrať? Mal by to byť niekto z Českej republiky, súčasná hudba, girl power, ale nie tá proklamatívna sila, má tam byť tá nežnosť, má tam byť sebairónia mne tak blízka, takže je to to, čo ja očakávam od víťaza Česko Slovensko má talent v 11. ročníku. A napriek tomu všetkému ti nemôžem dať svoje áno, pretože ťa posúvam do finále. Ty si môj víťaz už teraz,” vysekol Adéle poklonu ako hrom a stlačil zlatý bzučiak.

