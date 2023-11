Veľký ŠKRT pred finále Českého slávika: Vyraďujú hlasy... Veď je 4 roky MŔTVY!

(Zdroj: Profimedia)

S anketou Český slávik je azda najviac spätý legendárny Karel Gott. Za roky svojej kariéry totiž bodoval v ankete celkovo 42-krát. A hoci zomrel už pred štyrmi rokmi, mnohí fanúšikovia si stoja za názorom, že žiaden lepší spevák v Česku skrátka neexistuje. A tak aj po smrti posielajú hlasy jemu. To je však podľa organizátorov proti pravidlám.

(Zdroj: TASR/Bohdan Kopčák)

Tesne pred finále tak musia situáciu riešiť. „Pre interprétov, ktorí už odišli do hudobného neba, je možné hlasovať iba v roku, v ktorom zomreli. V nasledujúcich rokoch už nemôžu byť do ankety zaradení,“ znie vyjadrenie od organizátorov. K zosnulému spevákovi však majú obrovskú úctu, veď napokon bez neho by Český slávik nebol tým, čím je dnes.

„Je to rovnaké ako vlani. Tie hlasy mu stále chodia. Budú síce z hlavnej ankety vyradené, ale z úcty k Maestrovi ich zaradíme na záver tabulky a počty zverejníme,“ povedal českému Blesku zdroj zo zákulisia ankety. „Je to také symbolické, že v ankete zostáva,“ dodal.

Víťazi ankety Český slávik Mattoni 2014 – Lucie Bílá a Karel Gott (Zdroj: profimedia.sk)