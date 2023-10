Polnišová BEZ ZÁBRAN: Na obrazovke odhodila šaty a... Ukázala sa v plavkách!

Petra Polnišová (Zdroj: Ján Zemiar)

Petra Polnišová najnovšie zahviezdi v markizáckej šou Možné je všetko. Herci, ktorí si už účinkovanie v Danglovej relácii vyskúšali, vedia, že to nie je med lízať. Tentoraz to zistí aj spomínaná herečka.

Tá v jednej úlohe bude musieť odhodiť svoje šaty a prezliecť sa do plaviek. Svoje krivky tak predvedie pred celým Slovenskom. Z Petry a jej kolegyne Zuzany Kubovčíkovej Šebovej sa totiž stanú akvabely.

(Zdroj: TV Markíza)

Herečka je známa tým, že sa za svoje krivky nehanbí. Obdivujú ju za to mnohé ženy. No nebolo to tak vždy. V minulosti totiž dlho bojovala so svojím ženským telom. Dnes je však rada za to, že patrí práve k nežnejšiemu pohlaviu. Nezabudnite ani túto sobotu o 20:30 sledovať zábavnú šou Možné je všetko, kde sa spolu s Petrou predvedie aj Mário Kuly Kollár.