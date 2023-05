Polnišovej boj so svojím telom: HANBILA SA, že je ŽENA!

Petra Polnišová je úspešná herečka, ktorú momentáne môžete vidieť hrať na markizáckych obrazovkách v seriáli Dunaj, k vašim službám. V najnovšom podcaste Simony Salátovej 90-60-90 priznala, ako si užíva to, že je žena. A to čo prezradila, vás naozaj prekvapí!

„Ja si to veľmi užívam, pretože mňa do 8-9 rokov považovali za chlapca. Mala som taký zostrih, lebo to bolo veľmi praktické, zobrať hrdzavé nožnice a vykmásať vlasy. Ja som nevedela, že sa dá mať aj dlhé vlasy. Podobala som sa viac na môjho otca, takže všetci hovorili: to je ale milý chlapček. A ja som trpezlivo a niekedy aj netrpezlivo opakovala, že ja som dievčatko,“ priznala. Zaskočila tým aj samotnú Simonu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV MARKÍZA

Petra bola skôr taký chlapčenský typ. „Ešte som z tej generácie, že som došla zo školy, hodila som tašku a vykopli ma von a prišla som večer. My sme behali kade tade, ja som hrávala futbal, športy s chalanmi z ulice. Aj s dievčatami, ale skôr ma to vždy ťahalo k nejakému chalanskému svetu. A ja som zistila, že som žena až v puberte,“ šokovala svojimi slovami.

To, že ju v detstve považovali za chlapca, zanechalo na nej stopy aj v neskoršom veku. „Dlho som s tým svojím ženským telom bojovala tým, že som nosila také mikiny. Ja som sa hanbila za to, byť dievča. Toľko rokov, keď si chlapec,“ priznala otvorene. Dnes je však rada za to, že je žena.