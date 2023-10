POPLACH na poliklinike: Známa Slovenka bola na vyšetrení… EVAKUÁCIA pre podozrivú obálku!

(Zdroj: TASR - Jakub Kotian, Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Obrovská panika v živom prenose! Známa Slovenka si prešla situáciou, ktorú by nechcel prežiť nikto z nás. Počas čakania na vyšetrenie zostala v totálnom šoku a neverila vlastným očiam. Reč je o Zuzane "Zuzanite" Žilinčíkovej, ktorá sa musela postaviť z čakárne, okamžite sa pobaliť a netušila, čo sa to zrazu deje...

Novopečená mamina na sociálnu sieť Instagram pridala video, prostredníctvom ktorého oznámila, že počas návštevy lekára zažila evakuáciu a kliniku, kde sa v tom čase nachádzala, musela okamžite opustiť. „Po návšteve gynekológa som ešte išla na preventívnu prehliadku na polikliniku ku všeobecnému lekárovi v Šamoríne. Kým som čakala v čakárni, spustil sa alarm. Evakuácia celej budovy,” začala nám vysvetľovať Zuzanita, keď sme ju kontaktovali s otázkou, o čo vlastne išlo.

Nešlo ale o žiadne bezpečnostné cvičenie. K lekárom sa totiž dostala zásielka, ktorú vyhodnotili ako podozrivú. „V rozhlase vyzývali všetkých, aby opustili budovu z podozrenia na nebezpečnú obálku nachádzajúcu sa v budove,” opísala Zuzana, ktorá priznala, že v prvom momente absolútne netušila, ako má reagovať.

„Najprv mi to prišlo smiešne, keďže som to nebrala vážne a chcela som sa dať vyšetriť, už keď som tam bola. Ale keď začali ľudia panikáriť... A veruže niektorí sa až rozutekali... Prispôsobila som sa a nasledovala som dav k únikovým východom. Vonku pred budovou už čakal dav vystrašených ľudí – pacientov a lekárov,” hovorí Zuzanita s tým, že v tom momente usúdila, že ide o vážnejšiu situáciu a bolo jej zrejmé, že vyšetrenie u lekára skrátka neprebehne.

Len čo začala vnímať vystresovaných ľudí, do očí jej udreli dvaja dôchodcovia, ktorým chcela pomôcť. Tí ale jej iniciatívu akosi nepochopil. „Chcela som urobiť odrazu dobrý skutok a odviezť domov starý pár, ktorý sa vonku pred budovou pohoršoval nad situáciou, ktorá nastala, aby nemuseli ísť autobusom. Ale dostala som košom, báli sa ma,” povedala nám s dávkou nadhľadu a dodala, že netuší, ako celá situácia v Šamoríne napokon dopadla.

„Neviem, ako sa to vyriešilo, ako dlho to trvalo a čo bolo v obálke, lebo ma čakala dcérka, s ktorou bola budúca svokra, tak som to nechcela preťahovať,” povedala na záver pre Topky.sk Zuzanita, pre ktorú je jej maličká, ani nie dvojmesačná Aurora absolútnou prioritou.