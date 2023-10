Markizácky superstarista po 10 rokoch: NÁVRAT na obrazovky a... Je na NESPOZNANIE!

Jaroslav Smejkal (Zdroj: TV Markíza)

Jaroslav Smejkal hviezdil v roku 2013 na markizáckych obrazovkách v speváckej súťaži SuperStar. Vtedy svojím spevom neohúril len porotu, ale aj divákov, ktorí ho posunuli medzi top 8 súťažiacich. V tomto ročníku boli spolu s ním napríklad aj Tereza Mandzáková, nevesta Virgínia Buberníková či Veronika Stýblová.

Po 10 rokoch sa rozhodol znovu skúsiť šťastie a tentokrát zavítal do jojkárskej šou Česko Slovensko má talent. Český spevák opäť dokázal to, že sa narodil so zlatom v hrdle. Do Talentu zavítal aj so svojím speváckym zborom Ječko.

(Zdroj: TV JOJ)

Tých, ktorí si ho pamätajú z minulosti neprekvapil len svojím dobrým výkonom, ale aj vzhľadom. Kedysi to bol chlapec s nenápadným výzorom, ale dnes... Jaro je totálne na nespoznanie! Veď pozrite sami. Nezabudnite sledovať šou Česko Slovensko má talent aj túto nedeľu o 20:40 na Jojke.

(Zdroj: TV JOJ)

(Zdroj: Ján Zemiar/TV JOJ)