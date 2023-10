Poplach po smrti Patrície Janečkovej (†25): Rázny krok markizáckej superstaristky!

Elis Mraz a Patrícia Janečková (Zdroj: Tv Markíza, Instagram PJ)

Bolesť zo smrti Patrície Janečkovej neskrýva ani Eliška Mrázová, ktorá po účinkovaní v SuperStar začala vystupovať pod umeleckým menom Elis Mraz. Patríciu spoznala už veľmi dávno...

„Bola to za mňa jedna z najtalentovanejších speváčok mladej generácie a všetci to vedeli už v tom momente, keď napochodovala ako dieťa do operného divadla, kde som mala tú česť ju spoznať. Hrozná strata pre českú scénu. Nedokážem si predstaviť tú bolesť pre jej rodinu. Je mi to strašne ľúto,” napísala Elis na sociálnu sieť Instagram.

Ako sa vyjadrila, nedokáže pochopiť smrť takého mladého človeka. A práve to ju vyburcovalo, aby sa zamyslela nad svojím zdravím a zalarmovala aj ostatných. Patrícia rok podstupovala liečbu rakoviny prsníka a zdalo sa, že nad ňou vyhrala. Choroba však veľmi skoro znovu udrela.

„Prevencia je najväčší základ. Neodkladajte to,” apeluje teraz speváčka zo SuperStar na všetkých. „Vek vás nie vždy ochráni,” prízvukuje. Samotná Patrícia kedysi priznala, že po výsledky vyšetrení si išla s úsmevom, pretože vo veku 23 rokov nečakala, že by jej oznámili nejakú vážnu diagnózu.

