PREDPOVEĎ počasia, ktorá nepoteší: Cez víkend nás čaká výrazné ochladenie a zrážky, zasiahnu TIETO časti Slovenska

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Tlaková výš, ktorej stred sa nachádza nad územím Ukrajiny a po jej zadnej strane prúdi do našej oblasti teplý vzduch od juhu, ovplyvňuje počasie už niekoľko dní nielen na Slovensku, ale aj v iných častiach Európy. Výnimkou však bolo Grécko, ale aj Britské ostrovy, kde vyčíňal silný vietor a povodne, informuje imeteo.sk.

archívne video

Nočná búrka nad Bratislavou (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Dnešný deň, ako sa zdá, je posledným záchvevom horúceho leta aj na Slovensku, na väčšine územia je slnečno s teplotami až do 28 stupňov Celzia. Sobotné ráno začne ovplyvňovať studený front, ktorý prinesie zrážky najskôr na západe Slovenska, neskôr sa presunú aj na severozápadné a severné Slovensko. Počas dňa sa studený front presunie aj smerom na východ, a tak sa zrážky objavia aj v tejto časti Slovenska.

Dobrou správou zostáva, že presun studeného frontu by mal byť pomerne rýchly a v sobotu večer by sa na západnom Slovensku mohla zmenšiť oblačnosť a vyjasniť sa. Teploty budú ale nižšie ako v uplynulých dňoch, v priemere by malo ísť o výrazné ochladenie o šesť až sedem stupňov Celzia. Výbežok tlakovej výše by mohol priniesť jasné počasie aj v nedeľu, no mesiac október nám už naznačuje, že teploty nebudú také priaznivé, ako to bolo v posledných dňoch.