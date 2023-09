Známa Slovenka začala SPIEVAŤ: Ľudia v šoku… TO VÁŽNE?!

(Zdroj: pixabay.com)

I napriek tomu, že na väčšinu finalistiek šou "Dievča za milión" si už možno nespomeniete, sú medzi nimi aj dámy, ktorým sa aj po dvadsiatich rokoch podarilo uchytiť. Jednou z tých najznámejších je Petra Lenártová, ktorá sa svojho času na Slovensku snažila uchytiť ako modelka či moderátorka.

Petra sa aktuálne teší z dvoch ratolestí. „Žijem na Cypre, tak ste sa to asi ani nemali ako dozvedieť. Na Slovensku som bola tesne po lete, no to ešte nebolo veľmi vidieť,” povedala nám ešte pred tromi rokmi blondínka, ktorá mala dlho postavičku ako lusk aj počas prvého tehotenstva. A rovnako tak aj hneď pár mesiacov po pôrode dcérky Mie.

(Zdroj: Jan Zemiar)

Teraz je už z Petry dvojnásobná mamina, no a popri starostlivosti o deti sa zjavne rozhodla, že sa začne venovať i sama sebe. No a... Možno by to nikto nečakal, ale Peťa začala spievať. Na sociálnej sieti Instagram uverejnila video, kde prespievala hit Shallow, ktorý pôvodne naspievali Lady Gaga a Bradly Cooper.

No keďže keďže len málokto tušil, že Petra Lenártová nie je len zdatná herečka, moderátorka... Áno, aj speváčka? Nuž, toto musíte vidieť!