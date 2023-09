Obrovská radosť slovenskej miss: Oznámila pohlavie dieťatka... Splnený sen!

Vanessa Gáborová (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - A je to vonku! Slovenská miss, ktorá na finále prestížnej súťaže utajila svoje tehotenstvo, oznámila pohlavie vytúženého dieťatka.

Zo slovenskej miss Vanessy Gáborovej bude čochvíľa mamička na plný úväzok. Svoje tehotenstvo oznámila na konci júla prostredníctvom sociálnej siete. O tom, že pod srdcom nosí dieťatko, sa dozvedela tesne pred finále Miss Slovensko, kedy si túto čerstvú správu chcela nechať ešte pre seba. S organizátormi súťaže sa o túto informáciu podelila až po galavečere.

„O tom, že som tehotná, som sa dozvedela tesne pred finále, nakoľko som mala tehotenské príznaky. Cítila som sa veľmi unavená a bolo mi nevoľno,” prezradila pred časom pre Topky.sk budúca mamička. S priateľom sa na bábätko veľmi tešia. V auguste sa expresne zobrali a momentálne sa tešia z ďalšej krásnej správy. Dozvedeli sa totiž pohlavie dieťatka.

„Najkrajší dar od života. Človek v týchto šťastných chvíľach si nepraje nič iné, len to, aby to krehké stvorenie bolo zdravé. Prežívame každú sekundu tehotenstva a tešíme sa na moment, kedy k nám zavíta náš splnený sen. Rodina je najviac, čo máme, je to nepodmienečná láska na celý život. Milujem vás,” zveril sa jej priateľ Viliam na Instagrame. K dojímavým slovám priložil aj video, ktoré prezrádza, že budú mať malú princezničku. Gratulujeme!