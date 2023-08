Slovenské celebrity sa menia na BARBIE: Úrad vydal VAROVANIE… Je to NEBEZPEČNÉ!

Slovenské celebrity Barbie ošiaľu podľahli tiež! (Zdroj: Instagram)

BRATISLAVA - Minulý týždeň vo svete vypukol doslova Barbie ošiaľ. Do kín sa dostal dlhoočakávaný film o tejto legendárneho bábike a všetko a všetci sa stajlovali do ružovej farby. Verejnosťou začala kolovať aj aplikácia, ktorá na základe nahratej fotky, dokázala z človeka urobiť Barbie či Kena. Podľahli jej aj mnohé slovenské celebrity... Národný bezpečnostný úrad však vydal varovanie - je to nebezpečné!