Obrovský stres slovenskej speváčky: 3 dni NESPALA kvôli tomuto!

Slovenská speváčka neskrývala stres! (Zdroj: pixabay.com)

PRAHA - Za sebou máme už 32. ročník modelingovej súťaže Elite Model Look, ktorý sa ako obvykle konal v španielskej sále Pražského hradu. Mikrofónu sa tentokrát ujala známa speváčka Katarína Kubošiová alias Katarzia (34). Tesne pred finále neskrývala trému!

Slovenská speváčka nespala 3 dni: Obrovský stres a nervozita! (Zdroj: Maarty)

Španielska sála na Pražskom hrade sa pred pár dňami ponorila do modelingovej atmosféry. Postaralo sa o to finále prestížnej súťaže Elite Model Look, ktoré zažilo mnoho zmien. Jednou z nich bol koncept a druhou prekvapivý výber moderátora.

Po prvýkrát sa mikrofónu ujala žena, a to speváčka Katarína Kubošiová, známa pod svojim umeleckým menom Katarzia. Minulý rok túto pozíciu zastával víťaz speváckej šou SuperStar Adam Pavlovčin. Ale prečo sa riaditeľ česko-slovenskej pobočky Elite Saša Jány rozhodol pre takúto obmenu?

Saša Jány (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčku stretol na jednej konferencii a ostal bez slov. „Katarzia proste bola na evente moderátorkou a mňa úplne uchvátila, a to som ju vtedy počul spievať nie naživo, a tak som si hovoril, toto je niečo, čo by mohlo úplne obmeniť ten koncept toho nášho finále,“ prezradil nadšene pre Topky.sk Jány.

Tohtoročná moderátorka však tesne pred vypuknutím neskrývala obrovský stres, keďže sa moderovaním neživí a dokonca aj nerada rozpráva. „Mám samozrejme veľkú trému, totiž ja tak celkovo nerada rozprávam. Ale tak hovorila som si, keď to treba, tak samozrejme, keď ma Saša Jány poprosil, urobím, čo treba, ale včera som si hovorila, ej, či som veruže dobre urobila, ale tak verím, že prežijem to,“ zverila sa nám speváčka.

Katarzia (Zdroj: Ján Zemiar)

„Som z toho veľmi nervózna. Už tri dni som nespala, ale verím, že, ako vždy, sa hodím do vody a budem plávať, tak dúfam, že ten večer skôr bude funkčný, ale cítim sa fajn,“ dodala na záver. Čo ešte prezradili modelingový expert Saša Jány a speváčka Katarzia sa dozviete v našich rozhovoroch.

(Zdroj: Ján Zemiar)