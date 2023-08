Noví účastníci Love Islandu sú ZNÁMI: Lásku si tam bude hľadať aj DOBITÁ MISSKA!

Účastníci Love Islandu sú už známi. (Zdroj: Tv Markíza)

Sandro

Tento boxer sa narodil v Taliansku, konkrétne v Ríme. Vo vile hľadá svoju životnú lásku, no tá musí byť dokonalá. Podľa jeho slov chce, aby bola jeho "ozdobou" a "okrasou". Navyše musí byť očarujúca, krásne voňať, dobre variť a upratovať na jednotku.

Lu (25)

Okúzľujúci, sladký a roztomilý... Beznádejný romantik! Tak by sa v skratke dal opísať vždy pozitívne naladený Slovák Ladislav. Po dvoch nevydarených vzťahoch by dal všetko na svete za to, aby opäť zažil pocit byť zamilovaný. Hľadá malú, prírodnú blondínku. A ak by mala na tvári pod okom pehu, okamžite by sa s ňou oženil.

Honza (26)

Tam, kde sa objaví Honza, tam je dobrá nálada. Je to rodený šoumen, ktorého si rýchlo zamilujete. Jeho vysnívaná žena by mala vedieť brať život s humorom a ľahkosťou, mala by sa veľa usmievať... A páčila by sa mu ešte viac, ak by bola nízka a chudučká.

Claude (22)

Hoci tento fešák pôsobí navonok sebavedomo, vo vnútri je to citlivá duša. Vážny vzťah nikdy nemal. So ženami zaobchádza ako s najlepšími kamarátkami. Uvidíme, či sa mu tú životnú lásku podarí nájsť vo vile.

Chris (21)

Vyrastal na Floride a hoci jeho rodičia odišli do Ameriky za víziou lepšieho života, jeho to ťahá späť ku koreňom. Rád by si našiel priateľku z Česka alebo zo Slovenska.

Ráchel (22)

Túto charizmatickú influencerku predstavovať zrejme nemusíme. Najviac sa v posledných mesiacoch o nej písalo predovšetkých v súvislosti s incidentom, ktorý sa stal v apríli tohto roka. Bývalá misska vtedy svojho priateľa odvinila z domáceho násilia. Na všetko zlé je však zjavne pripravená zabudnúť a do šou Love Island si ide zhľadať novú lásku.

Adriana (21)

Krásna a bystrá! Takto by sa v krátkosti dala opísať táto krásna blondínka. Jej nádejný muž musí mať hmatateľné ambície, vyriešenú minulosť a len tie najlepšie úmysly. Inak u úprimnej študentky exotického poľnohospodárstva nemá šancu.

Venis (27)

Táto očarujúca vietnamská kráska vyrastala v českom prostredí. V detstve ju vnímali ako rebelku a kvôli svojej divokej povahe sa často dostávala do problémov. Napriek tomu je dnes z Venis silná a nezávislá osobnosť plná života a energie, čo dokazuje aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.

Majka (27)

Je nádherná, skromná a má otvorenú myseľ, no doteraz nenašla toho pravého. To sa možno zmení jej pobytom vo vile. Očarujúca Slovenka miluje deti. A to dokonca natoľko, že je učiteľkou v materskej škole. Práca s deťmi je náročná, no ona sama si myslí, že starosť o chlapa je ešte náročnejšia.

Mariam (21)

Exotická kráska! Miluje afrobeat tanec, cestovanie, sebavzdelávanie a sarkastický humor. Po odchode z toxického vzťahu potrebovala reštart a zmenu myslenia. Aktuálne má vlastný podcast, kde sa snaží inšpirovať poslucháčov, aby sa stali lepšími a šťastnejšími ľuďmi.

