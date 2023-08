Krásna správa! Z Johnnyho Mečocha je už otec: Syn dostal TALIANSKE meno!

Johnny Mečoch s priateľkou Petrou sa tešia zo synčeka. (Zdroj: Instagram J.M.)

Radostnou novinkou sa na sociálnej sieti Instagram podelil sám šťastný otec. „Tento príbeh je zrodený z lásky dvoch ľudí, ktorí v sebe stále udržujú slobodu svojho vnútorného dieťaťa... Niekedy hravosť, nevinnosť a prirodzená inteligencia sa v nás stráca, a tak prišiel dar v prekrásnej podobe nášho synčeka Luigi Mečoch, aby uzavrel minulosť, priniesol bezpodmienečnú lásku, a tak otvoril ďalšiu etapu nášho spoločného života, ktorá sa volá rodina,“ zverejnil.

Tanečník poďakoval všetkým za podporu - svojej rodine, priateľom, ale aj všetkým neznámym, ktorí mu priali. No a ďalšie slová už adresoval svojej milovanej partnerke. „Posledné slová patria mojej ženuške Petruške. Obdivujem ťa a vždy som bol tvoj fanúšik. Ďakujem ti za to, čo pre mňa celý čas robíš, správne sa o mňa staráš, bojuješ, buduješ a užívaš si náš vzťah... To, ako si zvládla tanečne tvoj čas tehotenstva a hlavne keď prišiel "deň D", či prešla skúškou skutočnej ženy, ktorá si slobodne a zodpovedne vybrala túto cestu, prišiel na svet náš synček, a to je pre mňa najväčším splneným snom, ktorý vďaka tebe sa stal skutočnosťou,“ vyznal sa Mečoch.

„Si úžasná, milujúca matka, moja žena, moja kráľovná. Milujem ťa, milujem vás, moja rodina. Ďakujem láska,“ dodal šťastný otec. No kedy presne sa jeho drobec vypýtal na svet, už neprezradil. Rodičom gratulujeme a maminke a malému Luigimu prajeme hlavne veľa zdravia!