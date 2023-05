Jasmina Alagič sa PREKECLA v živom vysielaní: Tento známy Slovák BUDE OTCOM!

Už nejaký ten čas slovenská moderátorka Jasmina Alagič so svojím mužom Patrikom Rytmusom Vrbovským (46) obohacuje sociálnu sieť Instagram aj o pravidelné živé vysielania pre svojich fanúšikov.

Jasmina je známa tým, že veľmi rada rozpráva a s bezprostrednou komunikáciou nemá žiaden problém. Veď napokon – úloha moderátorky jej sadla ako uliata. No pred časom počas živého vstupu sa prekecla a vyzradila tajomstvo.

Jedna zo sledovateliek im nadhodila tému otvorenia hiphopovej školy a toho sa hneď krásna Balkánka chytila. „Na mojom streame hovoria, že by to Johnny Perfecto zvládol,“ spomenula si Jasmina na šikovného tanečníka, ktorý kedysi súťažil v jojkárskom Miliónovom tanci.

V tom čase bol zamilovaný do svojej súperky Melánie Kasenčákovej a nakoniec spolu aj začali chodiť. No časom sa ich cesty rozišli. Tanečník svoje šťastie našiel po boku krásnej Karolíny, ktorá si hovorí Pepe. A práve s týmito hrdličkami je spojené aj Jasminino odhalenie.

„Inak, už si mu blahoželal?“ spýtala sa moderátorka svojho muža Patrika a dodala: „Niekde som čítala, že bude mať Johnny syna.“ A podľa Rytmusovej reakcie bolo jasné, že sa k nemu už táto informácia tiež dostala. Verejne sa však zatiaľ ešte nikde neobjavila! A tak Jasmina vlastne ako prvá prezradila, že Johnny bude otcom a narodí sa mu chlapček.

V tejto súvislosti sme sa rozhodli skontaktovať aj samotného tanečníka. Ten nám informáciu ešte v apríli potvrdil, no chcel, aby sme si ju ešte chvíľu nechali pre seba. Aktuálne sa však na sociálnej sieti Instagram pochválil záberom so svojou milovanou, na ktorom už tehotenské bruško neskryjú. A všimli si ho aj jeho sledovatelia, ktorí dvojici okamžite začali gratulovať. A my sa k nim pridávame!