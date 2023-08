Tragická SMRŤ režiséra (†34) markizáckeho Love Islandu: Utopil sa pred očami syna!

Režisér Love Islandu Extra tragicky zahynul. (Zdroj: Donio/Instagram S.G.)

Minulý týždeň sa rodine režiséra markizáckeho Love Islandu Extra obrátil život naruby. 34-ročný Lukáš bol práve na dovolenke v rakúskych Alpách. Išiel si zaplávať do jazera Obertrum, no pred zrakom svojho 6-ročného syna Matyho sa začal topiť. Chlapec sa snažil privolať pomoc, no napriek naliehavosti v jeho hlase mu nikto nerozumel.

Záchranári napokon Lukáša našli v 6-metrovej hĺbke, pomôcť mu už nedokázali. „Bohužiaľ nás veľmi predčasne opustil režisér, kamarát, ale hlavne veľmi dobrý človek! Spoločne so Sašou Gachulincovou sme pod jeho taktovkou natáčali Love Island Extra a boli to nádherné dva mesiace plné smiechu, inšpirácie, ale hlavne priateľstva! Sakra, prečo si tu nebol dlhšie, kámo! To sľúbené pivko si dáme hore, bro. Drž mi flek vedľa teba,“ vyjadril sa na sociálnej sieti Instagram moderátor Vojtěch Drahokoupil.

A pridala sa aj modelka. „Ťažko sa hľadajú slová a dupľovane ťažšie sa píšu. Náš drahý kamoš, kolega, náš drahý Kopejtko tragicky zahynul a zostal po ňom krásny malý 6-ročný synček Maty,“ napísala na sociálnej sieti moderátorka Love Islandu Extra Saša Gachulincová. „Opatruj nás všetkých zhora. Ďakujem ti za všetko, za tie super viac ako 2 mesiace plné smiechu, rád, doťahovačiek, za tie týždne, ktoré som s tebou mohla stráviť a učiť sa od toho najlepšieho. Vidíme sa a dáme si pivo a nejaký smažáčik, čo sme si už rok sľubovali a nestihli... Zatiaľ navždy zbohom,“ dodala.

Blízki zronenej vdove a režisérovmu synčekovi vytvorili finančnú zbierku na stránke Donio. „Vyzbieraná podpora bude využitá na náklady spojené s Matyho školou, do ktorej od septembra prvýkrát nastupuje a na jeho krúžky, ktoré mu doposiaľ tato samozrejme platil. A v neposlednom rade tiež na pomoc jeho mame, ktorá bude na výchovu a všetko platenie teraz sama," píše sa na stránke.