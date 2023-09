Spomienka známej Slovenky na TRAGICKY zosnulého markizáka (†34): Bola som z toho v ŠOKU!

Saša Gachulincová (Zdroj: Ján Zemiar)

Život nám prináša rôzne udalosti. Tie veselé sú častokrát popreplietané so smutnými a niekedy sa s nimi dá len veľmi ťažko vyrovnať. Svoje o tom vie aj slovenská topmodelka Saša Gachulincová, ktorá nedávno stratila kamaráta, markizáckeho režiséra Lukáša.

Zoznámili sa vďaka projektu televízie Markíza Love Island Extra, kde blondínka dávnejšie využila svoj dar reči aj spolu s Vojtěchom Drahokoupilom. „Pred týždňom mi volal kamarát, že Lukáš Kopi už nie je medzi nami. Bola som z toho v šoku,“ zdôverila sa nám Saša.

„Kopi, ako sme ho všetci volali, bol úžasný nielen režisér, ale aj strihač a v tomto prípade bol režisér Love Island Extra. Bol to úžasný človek, obrovská sranda s ním bola,“ poznamenala modelka a aj vďaka nemu si svoju prácu veľmi užívala.

„Ja som sa tešila do roboty. My sme boli spolu každý boží deň počas tých troch mesiacov,“ vrátila sa do minulosti k ich veselým zážitkom. „Bolo to super spoznať takého človeka, ktorý bohužiaľ zomrel tragicky a veľmi mladý,“ uviedla Saša.

Žiaľ, niekedy si osud nevyberá a ako sme vás už informovali, spomínaný režisér sa utopil a zostal po ňom len 6-ročný synček Maty a zronená vdova. Vzhľadom k tejto smutnej udalosti Saša aj v našom rozhovore pripomenula všetkým, čo je naozaj dôležité a poslala mu dojemný odkaz do neba. Viac sa však už dozviete z nášho rozhovoru vyššie.

