Známa Slovenka sa pustila do týchto ŽIEN: Poriadne im NALOŽILA... Vyzeráte dosť zle!

Saša Gachulincová (Zdroj: Ján Zemiar)

Zdá sa, že už toho mala naozaj dosť, a tak bez hanby povedala otvorene, čo si myslí. Veru, topmodeka Saša Gachulincová, je známa tým, že čo na srdci, to na jazyku. No a tentokrát to zobrala úplne doslovne. Toto zjavne od nej nikto nečakal!

Istá skupina žien ju natoľko vytočila, že už to kráska nevydržala a vyjadrila svoj názor. „Niet väčšej srandy, ako keď v noci nevieš zaspať, náhodou sa preklikáš na profily báb, čo robia kozmetiku...“ uviedla vo svojom príbehu Saša.

Saša Gachulincová (Zdroj: Ján Zemiar)

„Dievčatá, keby ste sa radšej lepšie učili, ako toto robili. Každá nah*vno napichané pery, normálne, že vyzeráte dosť zle,“ skonštatovala modelka a ďalej prilievala olej do ohňa. „Každá filter, aby nebolo vidno nafigu ksicht, ale čo je najhoršie, každá trepe "múdrosti",“ rozohnila sa. „Samozrejme, že nechcem uraziť dámy v rokoch, čo si takto privyrábajú a vyzerajú normálne. Iba tie 30-ničky, čo vyzerajú horšie ako vy dámy v rokoch," dodala.

Vo svojej úprimnosti však pokračovala ďalej. „A ešte mám na srdci jednu vec, dúfajme, že poslednú,“ poznamenala moderátorka a kritikou ich veru nešetrila. „Baby fakt nie sú umelé nechty v móde. Ani tie špicaté. Iné je keď si to dá raperka z Queensu či Harlemu do videoklipu a iné to je, keď vy to bežne nosíte. Ako proti gustu žiaden dišputát, ale vkusné to neni,“ uzavrela. Čo hovoríte na jej názor vy?

(Zdroj: Instagram S.G.)