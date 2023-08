Zosnulý Vašo Patejdl († 68) vedel, že je zle: Tajná dohoda s Petrom Nagyom

(Zdroj: Profimedia)

Vašo mal naplánované množstvo koncertov. Lenže, ako choroba napredovala a rakovina získavala na sile, umelec začal tušiť, že naplánované vystúpenia nebude môcť odohrať. A preto prišiel s riešením. Podľa portálu čas.sk uzavrel dohodu so spevákom Petrom Nagyom. Túto informáciu pre spomínaný denník potvrdil aj samotný manažér Vaša Patejdla.

„Pravda je, a to potvrdím, že keď bol pán Patejdl chorý a vedeli sme, že je vážne chorý, aj keď sme netušili, že to dopadne takto zle, tak sme z profesionálnych dôvodov všetkých organizátorov upovedomili, že pán Patejdl nebude schopný vystúpiť,“ prezradil Jiří Strážnický. „Ako variant za pána Patejdla, aby organizátorom nevypadol nikto z programu, navrhli sme pána Nagya. S Petrom sme boli naozaj v kontakte a boli sme tak dohodnutí,“ pokračoval.

A Peter Nagy vraj s plánom Vaša Patejdla súhlasil a jeho prianiu bez namietania vyhovel. „Peter to rád urobil, lebo boli s pánom Patejdlom veľmi dobrými priateľmi. Prišlo nám to správne ako z etického hľadiska, že sú kamaráti, tak aj z profesionálneho, aby sme usporiadateľom nespôsobili v programe problémy. Ponúkli sme Petra Nagya ako alternatívu za pána Patejdla," vysvetlil Strážnický a dodal, že k tomuto plánu došlo až v čase, kedy už vedeli, že Vašov zdravotný stav sa pravdepodobne nezlepší.

„Podotýkam, bolo to v momente, keď sme vedeli, že situácia je vážna. Nie je to tak, že by sme teraz začali rýchlo nahrádzať niekoho niekým. Pre nás je pán Patejdl nenahraditeľný, bol to náš veľký kamarát, povedal by som, že až brat a človek, ktorý nás spojoval. Je to pre nás veľmi náročná situácia, pretože to bol človek, čo pre nás neskutočne veľa znamenal ľudsky a aj umelecky,“ dodal na záver manažér zosnulého Vaša Patejdla.

