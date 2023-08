Petrana si SKOČILA do vlasov s Marcelou: Vojna kvôli rozhovoru... Na povrch vyšla ĎALŠIA ŠPINA!

BRATISLAVA - Už je to nejaký ten piatok, odkedy Tomáš Tarr oznámil, že s Petranou, víťazkou šou Ruža pre nevestu, rozišli. Pár začal tvoriť s inou súťažiacou, konkrétne Marcelou Dolniakovou, pričom medzi dvojicou to iskrilo už počas samotného nakrúcania. Dnes už majú oficiálny vzťah, no do šťastia im akosi zasahujú Petranine vyjadrenia. Blond kráska si totiž prestala dávať servítku pred ústa...

Petrana dlho mlčala, v poslednom čase si ale pustila "pusu na špacír". Aktuálne prijala pozvanie do podcastu SNAMI, kde sa moderátori otvorene pýtajú aj na celkom drsné témy. No a, samozrejme, na pretras prišiel aj Tomáš Tarr, to, ako sa počas vzťahu s Petranou správal a aj to, že si údajne "vypisoval" s inými ženami, medzi ktoré podľa Petrany patrila aj Marcela.

„Odblokovala som mu odblokované umývadlo, ktoré mal upchaté a on si pritom vypisuje. Óóó Marcelka," znie jedno z vyjadrení Petrany v rozhovore, kde okrem toho povedala aj tom že Tomáš mal písať aj ďalším ženám, napríklad istej Thajke, pričom konverzáciu započal on. Petranine náklady na Tomáša napokon už naštartovali aj samotnú Marcelu, ktorá sa rozhodla vyjadriť verejne. A to priamo pod videami na Instagramovom profile spomínaného podcastu.

„Štyri mesiace po rozchode v každom jednom podcaste zhadzovať niekoho, o kom tvrdila že ho ľúbi... Každá minca má dve strany, ja už iba čakám, kedy sa Tomáš vyjadrí, aby ľudia pochopili udalosti, ktoré sa diali a ako slečna vo vzťahu fungovala. Ale v tomto prípade Tomáš ostal gentlemanom a ich vzťah radšej nevyťahuje verejne," nahnevala sa temperamentná tmavovláska.

Podľa nej už Petrana skrátka nemá čo rozoberať a snaží sa len upútať pozornosť. „Ale tak chápem, už nie je o čom rozprávať v podcastoch okrem Onlyfans a bývalom vzťahu, aby boli kliky. Petranka, skús sa už posunúť a rozprávať o svojich plánoch do budúcna a živote, čo žiješ teraz, alebo to nie je natoľko zaujímavé ako to, že sa mi Tomáš ozval na konci vzťahu, lebo si fungovala ako si fungovala? Je to medzi vami, ja ťa verejne zhadzovať nejdem, ale už to trošku hrotiš. Nemyslíš?" Odkázala Marcela Petrane.

Tomáš Tarr a Marcela Dolniaková (Zdroj: Ján Zemiar)

Marcele sa ale ozvali aj fanúšikovia, ktorí ju varovali, aby o pár mesiacov nebola v rovnakej situácii ako Petrana. A že sa by sa možno zachovala rovnako. Tomášova partnerka si však niečo podobné ani nevie predstaviť a hovorí, že by sa správala úplne inak. „To, že sa s ním rozidem neznamená, že ho budem verejne osočovať. Sú veci, čo majú ostať v súkromí. Nedovolím si, nech sa stane čokoľvek, verejne zhadzovať a ohovárať niekoho, Komu som hovorila že ho ľúbim a budila sa vedľa neho. Takže toto už nechajte na mňa," odkázala Marcela komentujúcim,

