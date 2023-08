Je tu politické tornádo VTIPOV: Najlepšie kúsky inkasovala Republika, Slovákov však vo veľkom zabáva aj Vareha

Slovákom nedá pokoj Vareha ani Uhríkov "prestup roka". (Zdroj: Facebook/Kancelária Koordinátora úderky, Zomri)

BRATISLAVA - Už to vyzeralo, že ho v politike nikdy viac neuvidíme, no len čo sa dostal z väzenia opäť na slobodu, skúša to v politickom zápase. Áno, reč je o Mikulášovi Varehovi, ktorý sa v poslednej dobe objavuje na verejnosti v povestnom klobúku. Satirické stránky sa toho ihneď chytili a produkujú vtip za vtipom. Na prázdno však rozhodne neobišli ani uhríkovci z Republiky či americký exprezident Donald Trump.