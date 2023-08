ŠOKUJÚCA SMRŤ Vaša Patejdla (†68): Tieto známe Češky o jeho chorobe VEDELI!

Vašo Patejdl (Zdroj: archív skupiny Elán)

Vašo Patejdl náhle odišiel z tohto sveta 19. augusta. Pre širokú verejnosť to bol naozaj obrovský šok. Nikto totiž netušil, že mal nejaké vážnejšie zdravotné problémy.

Ako vysvitlo po jeho smrti, o jeho boji s ťažkou chorobou vedeli len tí najbližší. „Ešte včera podvečer som s ním telefonoval, takže som vedel, že je veľmi zle. Nebol to teda ´blesk z jasného neba´,” uviedol v sobotu pre TASR Ján Baláž z Elánu.

Muzikológ Oskar Lehotský sa dokonca zveril, že Patejdl svojmu úzkemu okruhu oznámil, že umiera.

Z reakcií českých kolegov tiež vyplynulo, že niektorí o jeho chorobe vedeli. Napríklad Helena Vondráčková. „Skutočne to bola šokujúca správa. Je mi to strašne ľúto, pretože odišiel človek, ktorého sme milovali všetci a vážili sme si ho. Bol to výborný muzikant, aranžér, spevák, skladateľ a kamarát. Ani nie pred mesiacom som s ním bola v Přerove na tenisovom turnaji. Viem, že mal zdravotné problémy, ale vôbec by mi nenapadlo, že by to takto dopadlo,” uviedla pre TASR speváčka.

Informovaná bola do istej miery aj Heidi Janků, s ktorou ho spájala spolupráca aj blízke priateľstvo. „V poslednom čase sme boli dosť v kontakte. Napísal mi pieseň Ztracený ráj, je to dueto, to si so mnou zaspieval aj na mojich narodeninách a nedávno sme natočili vianočné dueto,” povedala pre Super.cz s tým, že o jeho chorobe vedela. „Ale nevedela som nič konkrétne. Hlavne som netušila, že je to také vážne,” povzdychla si.

Ich slová potvrdzujú, že ani tí, čo o jeho problémoch vedeli, netušili, že choroba postupuje zákerne rýchlo. Rovnakým šokom to bolo aj pre jeho manželku. „Nikto sme to nečakali, bolo to strašne rýchle. Prepáčte, nemám slov,” reagovala Miluše pre Blesk.