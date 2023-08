Patejdlov (†68) telefonát tesne PRED SMRŤOU: Je so mnou zle, UMIERAM!

Vašo Patejdl (Zdroj: archív skupiny Elán)

Smrť Vaša Patejdla bola pre mnohých obrovským šokom. Len jeho najbližší totiž vedeli, že bojoval s vážnou chorobou. „Dnes 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán Vašo Patejdl,” oznámila skupina Elán na Facebooku.

Hudobníkovi sa priťažilo už v piatok a cítil, že je to s ním zlé. „"Ahoj Osky, je so mnou zle, umieram...". Keď si mi včera na obed zatelefonoval s týmito slovami, aby si sa so mnou navždy rozlúčil, nechcel som tomu uveriť,” zveril sa dnes na sociálnej sieti muzikológ Oskar Lehotský.

Ten veril, že ide len o nejaký omyl a všetko bude zase dobré. Patejdl však evidentne cítil svoj blízky koniec a chcel sa so svojím kamarátom rozlúčiť. Bohužiaľ, jeho pocit, že umiera, ho neklamal...