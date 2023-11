Dokonalá Jasmina? ZLYHALA na plnej čiare!

Jasmina Alagič (Zdroj: Instagram JA)

BRATISLAVA - Moderátorka Jasmina Alagič v poslednom čase získala ďalšie projekty, na ktorých pracuje. Od mnohých žien si vyslúžila slová obdivu za to, ako to všetko zvláda. Nie všetko je však také ružové, ako sa zdá...

Jasmina Alagič patrí k tým známym tváram, ktoré naozaj intenzívne komunikujú so svojimi fanúšikmi. Zároveň však vidno, že sa nesnaží na sociálnych sieťach "predávať" ilúziu dokonalého života.

Ukázalo sa to aj teraz, keď pracuje okrem talentovej šou na ďalších nových projektoch. „Stretávam sa s tým, že mi píšete, aký obdiv máte, ako všetko zvládam, ako všetko stíham,” prezradila Jasmina. „A niekedy mám pocit, akoby ste potom seba tak nejako spochybňovali, ale chcem vám iba povedať, že nie, naozaj to tak nie je,” dodala s tým, že extrémne veľa vecí naozaj nestíha.

„A presne teraz, keď v pondelok letíme na dva a pol týždňa do Dubaja, si uvedomujem, v koľkých veciach som zlyhala, koľko vecí som mala v pláne a nestihla som ich, napríklad nájsť firmu, aby sa mohol vymaľovať celý dom. Myslíte, že sa mi to podarilo? Absolútne nie. Nepodarilo sa mi to, zlyhala som na plnej čiare, nedala som to,” priznala bez okolkov.

Ako vyhlásila, nechce, aby ju ľudia vnímali ako superhrdinku. „Nie som nadčlovek a myslím si, že je ľudské zlyhávať. Keby som zo seba robila stroj, ktorý by uprednostňoval všetky povinnosti pred tým, čo chcem, tak možno by som to aj stihla. Ale priznám sa, že dnes namiesto toho, aby som obvolávala firmy, tak som si v posteli pozrela tri epizódy seriálu za sebou, pretože si ani nepamätám, kedy som mala toľko voľného času, tri hodiny v kuse,” uviedla bez prikrášľovania reality. „Je to v poriadku a tieto nedokonalosti nás možno robia šťastnými ľuďmi,” dodala na záver.