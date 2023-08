Rivalky Marcela a Petrana na seba narazili na Grape: Dlhá debata a… Šokujúce ZAKONČENIE!

Petrana Galatea Oráčová a Marcela Dolniaková (Zdroj: Ján Zemiar)

TRENČÍN - Na letisku v Trenčíne je v týchto dňoch poriadne rušno. Postaral sa o to festival Grape, ktorý je plný zábavy, dobrej hudby a vynikajúceho jedla. Nenechali si ho ujsť ani známe osobnosti, ktoré vyvetrali svoje najlepšie outfity. Nechýbali modelky Veronika Vágnerová a Saša Gachulincová či osadenstvo zo šou Ruža pre nevestu. Tak toto bolo naozaj šokujúce stretnutie!

Festivaly sú neodmysliteľnou súčasťou leta. Obľubujú ich mnohí ľudia, práve pre atmosféru, ktorú nikde inde nezažijú. Výborná hudba, špičkoví interpreti či vynikajúce jedlo. Aj o tom je festival Grape, ktorý sa kona každoročne už od roku 2010.

Tento rok si ho nenechali ujsť napríklad modelka Veronika Vágnerová, ktorá zvolila naozaj odvážny outfit a ukázala v ňom telo bohyne. So svojou novootvorenou zmrzlinárňou prišla aj modelka Saša Gachulincová, ktorej nechýbala pozitívna nálada počas celého dňa.

A ako už dlhšie na svojich Instagramoch informovali, do Trenčína zavítalo aj osadenstvo z markizáckej šou Ruža pre nevestu. Akciu si prišli užiť napríklad Priscilla Versluis, Petrana Galatea Oráčová či Marcela Dolniaková s Tomášom Tarrom. A práve dve rivalky na seba náhodne počas večera narazili.

A pustili sa do družnej debaty, ktorá trvala naozaj dlho. A nezostalo to len pri rozprávaní sa! Po rozhovore totiž padla aj pusa. Vyzerá to tak, že všetkým hádkam je už koniec a Marcela s Petranou si na verejnosti všetko medzi sebou vyjasnili. Viac fotografií z festivalu nájdete v našej galérii nižšie.

