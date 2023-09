VÝSMEŠNÁ reakcia Petrany na rozchod POBÚRILA Marcelu: STAČILO... Trápne a úbohé!

Petrana Galatea Oráčová a Marcela Dolniaková (Zdroj: Ján Zemiar)

Tomáš Tarr sa v šou Ruža pre nevestu zahľadel do modrookej Petrany, ktorú si nakoniec vybral za svoju vyvolenú. Ich vzťah im však dlho nevydržal a po pár mesiacoch spolužitia si povedali zbohom. Ženích dlho nezaháľal a spojil sa s druhou nevestou, ktorá mu padla do oka - Marcelou.

Onedlho sa začali spolu objavovať na verejnosti a začali tvoriť pár. Aj keď svoje zblíženie spočiatku prezentovali ako spoznávanie sa, neskôr už svoju náklonnosť neskrývali. Naposledy sa objavili ruka v ruke na markizáckej párty a nič nenasvedčovalo tomu, že by im to neklapalo.

Tomáš Tarr a Marcela Dolniaková (Zdroj: Ján Zemiar)

No v sobotu obaja prekvapili správou, že sa ich cesty rozdelili. Informovala o tom Marcela na sociálnej sieti Instagram. „Nikdy som nezvykla vysvetľovať nikomu udalosti zo svojho života, ale myslím si, že jedno vysvetlenie si zaslúžite. Keďže s Tomášom sme tvorili svojím spôsobom verejne známy pár, prežívali ste to všetko s nami od začiatku šou až doteraz. S Tomášom už dnes pár netvoríme,” zverila sa.

Rozhodla sa, že sa už k tejto etape svojho života viac vyjadrovať nebude. No po Petraniných reakciách na ich rozchod jej to nedalo. „Nechcela som to riešiť už, posunúť sa z tejto etapy, ale keď mi desiatky ľudí poslalo toto video a Petranka sa mi sťažovala, že po podcaste s Oskim už kašle na toto celé. Nie, ona má charakter sa ešte aj verejne posmievať,” napísala. „Je čas ísť ďalej,” dodala.

Tomáš Tarr a Marcela Dolniaková (Zdroj: Ján Zemiar)

Hneď, ako rozchod oficiálne zverejnili, Petrana zavesila na sociálnu sieť emotikon smrtky. A neskôr pridala aj video, za ktoré ju mnohí ľudia odsúdili. „Nehovorím, že si to zaslúžila, ale hovorím, že Božie načasovanie je vždy správne,“ znelo vo videu. Ľudia hneď vedeli, o čo sa ide a pod jej príspevkom jej to nedarovali.

„Úplne trápne a úbohé,” či „Nechápem, na čo je to dobré. Bola to šou, už spolu nie ste. Patrí to k životu, áno, boli ste spolu, ale to je život,” zneli reakcie sledovateľov. Mnohí sa zhodovali, že tieto vyjadrenia boli z jej strany krokom vedľa.

Petrana Galatea Oráčová a Marcela Dolniaková (Zdroj: Ján Zemiar)

Marcela sa následne verejne vyjadrila, že sa nerozišla s Tomášom kvôli plavovláskinej spovedi. „A o tom, že sa nášmu rozchodu vysmieva, ani nejdem hovoriť. To je správanie vyspelej, vyrovnanej ženy, ktorá ma má ovplyvňovať? Fakt?” opýtala sa nechápavo. „Vždy som vravela, že s ňou nemám žiadny problém a nemám ho ani dodnes, ale už ma nebaví, ako je môj osobný život spájaný s ňou a s jej "zážitkami". A ako sa ona sama do neho pozýva. Stačilo,” vyjadrila sa Marcela a je zrejmé, že toho má už plné zuby.