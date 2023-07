Český herec po randení so ženami: Priznal HOMOSEXUALITU... TOTO bolo úplne NAJŤAŽŠIE!

Milan Peroutka sa v českom šoubiznise pohybuje prakticky od narodenia. Jeho otcom bol totiž bubeník skupiny Olympic Milan Peroutka, ktorý v roku 2013 vo veku 49 rokov tragicky zomrel. Aj samotný Milan "junior" je však úspešným umelcom - venuje sa herectvu, má vlastnú kapelu a niekoľko rokov moderoval Snídaně s Novou. Od rozchodu s kolegyňou Michaelou Doubravovou sa však o jeho súkromí veľa nevedelo. Až doteraz.

Milan totiž pred pár dňami vyhlásil, že sa zamiloval do 25-ročného muža. Ide o Dominika Roubínka, ktorý je synom českej boháčky a pracuje pre televíziu Nova. „Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Mám chlapca. Je skvelý. Je natoľko skvelý, že som sa otvoril možnosti mať chlapca. Že som ho predstavil rodine a kamarátom. A pritvrdzujem, že som sa rozhodol si ho v sobotu vziať a predstaviť aj vám! Ani neviete, ako veľmi si prajem, aby ste s tým boli v pohode aj vy,“ ozrejmil herec, ktorý so svojím milovaným uzavrel registrované partnerstvo.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram M.P.

To, že začal otvorene hovoriť o svojej orientácii, bolo pre neho nesmierne náročné. Ešte ťažšie však bolo niečo celkom iné - priznať to sebe samému. Umelec to prezradil v príspevku, kde fanúšikom ďakoval za obrovskú podporu, ktorá sa mu po "coming oute" dostala. „Prečítal som si všetky vaše správy aj komentáre, chcel som bez okolkov vedieť, ako na tom v Čechách sme. Gratulujete mi k odvahe zdieľania môjho súkromia s vami, ale viete, čo bolo zďaleka najťažšie? Priznať to sám sebe,” povedal Peroutka priamo.

„Nechcel som zrazu byť pre dievčatá skôr kamoška, ​​stále sa im chcem páčiť. Chcel som, aby moji chlapčenskí kamaráti nestratili pocit, že so mnou môžu riešiť čokoľvek. Všetci sme zvyknutí pre lepšiu orientáciu sa v ľuďoch na určité kategórie. A ja som sa bál tých klišé a definovania,” vysvetlil Milan. Ako dodal, potom, čo sa prihlásil k homosexuálnej orientácii, chce byť aj on oporou pre všetkých, ktorí sa takéhoto zásadného kroku obávajú.

Galéria fotiek () Shopaholic Nicol a Milan Peroutka

Zdroj: Tv Nova

„Mám v správach vaše príbehy a aj keď teraz na rovinu najviac riešim ten svoj, ďakujem vám za dôveru a nechcem ju sklamať. Keby mal môj príspevok pomôcť a dodať odvahu jedinému človeku, stálo to za to. Alebo tiež prispieť tomu, aby sa toto stalo zase o kúsok normálnejším. Pretože raz takýto príspevok práve vďaka ďalším podobným prelomeniam tabu nevyvolá zďaleka toľko emócií. Jednoducho vďaka tomu, že na tom prestane byť čokoľvek také zvláštne,” dodal v závere svojho príspevku Milan.