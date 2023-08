(Zdroj: Maarty)

BRATISLAVA - Pokiaľ nepatríte medzi čitateľov, ktorí majú menej ako 25-30 rokov, určite si spomínate na reláciu MaxiHra. V tom čaše išlo o obrovský hit, no a dvaja najznámejší moderátori tejto relácie boli Dagmar "Didiana" Dianová a Andrej Bičan. A práve on nám nedávno poskytol rozhovor a porozprával nám, ako to pred rokmi fungovalo...

Málokto vie, že kariéra Andreja Bičana sa nerozbehla vďaka schopnostiám skvelého moderátora. Dlhšie obdobie sa venoval herectvu. dokonca aj daboval. Jeho hlas si môžete pamätať aj vďaka filmu Muži v čiernom, kde nahovoril herca Willa Smitha. K tejto kariére sa dostal vďaka tomu, že vyštudoval Vysokú školu muzických umení.

Andrej Bičan spomína na MAXIHRU: Tónová voľba bola prúser… TAKTO to fungovalo! (Zdroj: Maarty)

„VŠMÚ bolo výborné obdobie môjho života. Dokonca také kľúčové, kde sa vlastne všetky tie dnešné momenty rozbiehali a štartovali. Ja som bol v ročníku s Danom Danglom s Csongorom Kassaiom, s Milom Kráľom... A boli sme podarený ročník. My sme boli ročník nad Miezgom a touto partiou, čiže bol to úspešný štart do toho všetkého. Bolo totiž obdobie, keď v Národnom divadle, som mal úlohy "podaj list" a hral som 20x do mesiaca. A to bolo také, že: Dobrý deň. Je tam veľká bitka, poďte sa pozrieť. A to bolo všetko.“ vysvetlil nám v rozhovore.

(Zdroj: Maarty)

Na moderátorstvo prišlo, keď mal 17 rokov. „Ešte keď sme chodili do Bieleho divadla, bol program Yuventa Expres. Keď to človek začne hrabať, tak to na Youtube niekde s veľkým posmeškom nájde. A bol to absolútny disaster. To bola skrátka katastrofa. Dnes, keď sa na to pozerám, tak sa, samozrejme, smejem a usmievam sa nad tým. Je to veľmi úsmevné, vyzerám tam inak ako dnes. Mal som 17, dnes mám 48," prezradil nám a potom prezradil viac o období, kedy začal moderovať. Porozprával nám dokonca aj o tom, ako fungovala Maxihra a... Viac sa už dozviete v našom video-rozhovore!

(Zdroj: Maarty)