Dobitá miss opäť ŠOKUJE: Láska k ŽENE!

Nie je to tak dávno, čo finalistka súťaže Miss Universe SR Ráchel Karnížová bola zamilovaná až po uši. Do oka jej padol markizácky moderátor Tomy Kotty. Spočiatku to vyzeralo tak, že im nič nechýba a všetko je v úplnom poriadku. Opak bol však pravdou a ako neskôr vysvitlo, doma to za zavretými dverami nebolo také ružové, ako sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Aj keď sa na verejnosti prezentovali ako pár, ktorý sa nesmierne miluje, od istého momentu si prechádzali náročným obdobím. Ako sama potom tvrdila, zašlo to až tak ďaleko, že ju jej priateľ údajne zbil a znásilnil, o čom sme vás v tom čase na Topkách aj informovali. Dnes si Ráchel užíva slobodu a svojím súkromím sa vôbec netají.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram R.K.

Ako najnovšie prezradila, síce mužov odmieta, ale od ženy by si dala povedať. V minulosti už totiž jednu ľúbila. „Akože ja som nikdy nechodila s babou. Mala som takú kamošku, sme sa nazývali manželky a neviem čo, ale akože nespali sme spolu. Ale dali sme si pusy... Bolo to také, že fakt som cítila, že som do nej zaľúbená. Ale bolo to také úplne iné, také čisté. A nebolo tam také to, akoby som to povedala, také majetnícke,“ šokovala svojimi slovami.

Ráchel sa netají ani tým, že v poslednom vzťahu mala dokonca aj trojku so ženou, čo sa jej nesmierne páčilo. No a teraz by s nejakou rada zašla aj na rande. „Ja som reálne otvorená tomu ísť von s babou viac ako tomu, že pôjdem von s nejakým chalanom... Mne sa páčia baby. Asi ešte viac než chalani, pretože ženy sú reálne krajšie,“ dodala. Pred pár dňami sa červenovláska aj chystala na stretnutie, takže jej zrejme už učarovala nejaká dáma.