Mimoriadne smutná správa: Zomrela Jana Šulcová (†76), hviezda S tebou mě baví svět!

(Zdroj: Ustredni pujcovna filmu)

PRAHA - V piatok večer zasiahla Česko aj Slovensko mimoriadne smutná správa. Do neba odišla Jana Šulcová (†76), uznávaná česká umelkyňa, ktorá sa preslávila najmä vďaka úlohe v kultovej komédii S tebou mě baví svět.

Informáciu o smrti herečky zverejnila jej dcéra. „Práve do hviezdneho neba odišla úžasná žena a naša maminka Jana Šulcová," napísala Rozália Víznerová. Príčinu úmrtia svojej milovanej mamy nepriblížila, no už niekoľko rokov sa v súvislosti so zosnulou umelkyňou hovorilo o viacerých zdravotných problémoch.

Rodine aj blízkym Jany Šulcovej vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Česť jej pamiatke.

(Zdroj: ČT)