Bezdeda sa už naplno pochválil synom: Veľký FEŠÁK... Celý tato!

Tomáš Bezdeda s manželkou Ivanou (Zdroj: Instagram TB)

Keď sa superstarista Tomáš Bezdeda stal 20. júna otcom, pochválil sa tým aj na sociálnej sieti Instagram. Synčeka Jakuba neskrýval, ukázal fotku po pôrode a nechal sa s rodinou zvečniť aj pri odchode z nemocnice.

(Zdroj: FNsP Žilina)

Umelec to však so snímkami svojho malého pokladu nepreháňal, ani ho príliš neukazoval do tváre. To sa zmenilo teraz, keď má Jakubko 4 mesiace. Tomáš tentoraz doprial fanúšikom detailné zábery svojho synčeka.

Väčšina jeho sledovateľov sa zhodla, že chlapček sa ponáša viac na svojho otca ako mamu. „Krásny chlapček, celý ocko,” tvrdí istá Dana a podobných komentárov sa našlo naozaj mnoho. „Váš synček je veľmi zlatý, bude fešák,” dodala aj Natália.

(Zdroj: Instagram TB)

(Zdroj: Instagram TB)