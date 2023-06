Slovenská vicemiss OBETOVALA SVADBU: Cez víkend sa mala VYDAŤ… V súťaži by si NEŠKRTLA!

BRATISLAVA - Uplynulý víkend si niekoľko krásnych Sloveniek splnilo svoj dievčenský sen. Siahli po víťazných tituloch prestížnej súťaže Miss Slovensko 2023 a otvorili si tak brány do modelingových vôd plných nových príležitostí. Získať korunku však stojí nemalé úsilie a obetu. No a svoje o tom vie aj II. vicemiss Sonja Kopčanová...

22-ročná tmavovláska z Banskej Bystrice počas finálového večera absolútne ohúrila. Svoje miesto v súťaži si vybojovala aj napriek tomu, že nenosí konfekčnú veľkosť XS a disponuje ženskými krivkami. Nielen telo, ale aj prekrásna tvár napokon vo finálovej zostave zamiešali kartami a nádhernej Sonji sa podarilo získať titul II. vicemiss. Avšak, aby si sen o korunke splnila, musela obetovať svoje súkromie.

Galéria fotiek () Zdroj: Ján Zemiar

Pôvabná tmavovláska prezradila, že pre účasť v súťaži Miss musela zrušiť svadbu. Sonja sa totiž pôvodne mala v sobotu postaviť pred oltár a povedať "áno" svojmu snúbencovi. „Neviem, koľkí to viete, ale tento víkend som sa mala vydávať. No, človek mieni, pán Boh mení, či ako sa to vraví. A teda nie som nevesta, ale II. vicemiss SR,” napísala mladá kráska na sociálnej sieti Instagram k záberu, kde pózuje v svadobných šatách. Hneď ale dodala, že v tomto rozhodnutí ju podporil aj jej partner.

„Touto cestou sa musím poďakovať môjmu drahému, milujúcemu Peťkovi za jeho nekonečnú podporu vo všetkom, čo si vymyslím. Bez teba by som určite nebola ženou, ktorou dnes som,” vyznala sa novopečená vicemiss, ktorá by si ako vydatá žena v súťaži neškrtla. Pravidlá totiž hovoria jasne. Aj napriek tomu, že doba pokročila, isté veci sa skrátka nemenia. A tak stále platí, že adeptky na Miss nesmú byť vydaté a takisto nemôžu mať deti.

To, prečo svadba ešte stále predstavuje pre titul Miss problém, sme sa pýtali aj samotného riaditeľa súťaže. Slovensko vraj skrátka ctí pravidlá, ktoré sú zaužívané aj vo svete „Finalistka nemôže byť vydatá. Môže byt zasnúbená a rovnako musí byť bezdetná. Je to aj kvôli tomu, aby sympatie ľudí neovplyvňovalo napríklad to, že niektorá dáma má deti. To by bolo nefér. Aj keď búrame pravidlá a predsudky, toto sme si zanechali aj preto, aby medzi nimi neboli rozdiely, keďže aj svetové súťaže to majú jasne takto dané,” vysvetlil pre Topky.sk Michael Kováčik.

Galéria fotiek () Zdroj: Ján Zemiar

Riaditeľ Miss Slovensko nám zároveň prezradil, ako to bolo konkrétne so Sonjou. „Na prelome novembra a decembra bude Miss Intercontinental v Egypte, kam Sonja vycestuje. A tam je, samozrejme, taktiež podmienkou, že nemôže byť vydatá. Takže sa po spoločnom rozhovore s partnerom rozhodli, že svadbu kvôli tomuto posunú,” dodal Michael Kováčik.