Vianoce slovenskej speváčky: TOTO určite u nich NEČAKAJTE!

Ronie (Zdroj: Ján Zemiar)

Slovenská speváčka Veronika Adamičková alias Ronie bude Vianoce tráviť so svojimi najbližšími. Prezradila nám to v rozhovore pre Topky.sk. Klasickým tradíciam sa nevyhýbajú, ale predsa u nich nájdeme aj niečo "iné".

„No ja robím také, že nealkoholický punč, lebo my vlastne nikto nepijeme. Vlastne v rodine, áno, nikto. Takže to býva vážne výnimočné,“ priznala. „Robím to z hroznovej šťavy a dám tam veľa klinčekov. Odporúčam. To je také netradičné, lebo však všetci pijú proste vínko, šampanské, a to u nás úplne nie je. Ale inak máme veľmi bežné,“ zhodnotila.

A to nie je všetko. Ronie s rodinou nevaria klasickú kapustnicu, ale vegánsku. Prečo, to sa dozviete už v našom rozhovore vyššie.

Ronie (Zdroj: Ján Zemiar)