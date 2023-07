Šokujúce PRIZNANIE Miss Slovensko: Zdravotné ŤAŽKOSTI v priamom prenose... Takmer o sebe nevedela!

Písal sa rok 2007, keď si titul kráľovnej krásy odniesla Veronika Husárová, ktorá dnes už nosí priezvisko Vágnerová. Ak by ste si mysleli, že si v tom čase finále naplno užívala, ste na omyle. Ona sama nám totiž na nedávnom finále Miss Slovensko 2023 povedala, že na svoj veľký deň síce nikdy nezabudne, avšak dôvod nie je len ten, že si odniesla vytúženú korunku. Sexi brunetka ho totiž prežívala v zdravotných ťažkostiach a vraj o sebe takmer ani nevedela.

„Ja si pri každom finálovom večere, ktorý vidím, zaspomínam na ten svoj pocit, ktorý som tam mala. Musím povedať, že tie baby sú každá jedna naozaj úžasná, pretože majú neskutočnú odvahu. Už len to, byť v priamom prenose a vystúpiť na pódium... Veľa ľudí si neuvedomuje, čo to vlastne je. Naozaj veľký potlesk pre všetky,“ zaspomínala si na úvod tmavovlasá kráska a zároveň vzdala hold všetkým zúčastneným súťažiacim. Popri spomínaní na svoj veľký večer sa jej však vynorili aj menej príjemné zážitky a jedným z nich nás naozaj prekvapila...

„Na ten večer nikdy nezabudnem. Ja som v ten večer bola chorá a bolo mi zle, pretože som mala horúčky 38,5. Museli mi sťahovať horúčku," priznala sa kráľovná krásy z roku 2007, ktorá dodala, že dianie okolo seba veľmi nevnímala. „Bola som naozaj chorá a choreografiu, ktorú sme mali vtedy nacvičenú ani neviem, ako som odtancovala... Moc som nevnímala, ale dala som to. Bol to extrém. A všetky sme to nakoniec odtancovali dobre,“ prezradila po 16 rokoch Veronika pre Topky.sk.

Niet sa čomu čudovať, že na deň D, kedy získala titul, len tak ľahko nezabudne. To, že sa prihlásila do súťaže Miss Slovensko však absolútne neľutuje a hovorí, že by do toho išla zonva. „A ja som sa bála. Veľmi a som si povedala, že prečo by som mala, ale pre mňa to bol, v každom smere, neskutočne obohacujúci projekt. Bola to pre mňa akoby veľká časť puzzle, s ktorou som potom skladala tie ďalšie ostatné skúsenosti a veľmi veľa mi to dalo. Projektu Miss veľmi ďakujem za to, ako som mohla ďalej pokračovať vo svojom živote a som nesmierne rada, že som nabrala tu odvahu a prihlásila sa," dodala Veronika na záver nášho rozhovoru.