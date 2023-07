Obrovský smútok známej Slovenky: Na dovolenke ju zasiahla SMRŤ... Prišla o OTCA!

Magdaléna pred pár dňami vycestovala do Chorvátska, kde si užívala láskyplné chvíle so svojou malou princeznou. Počas dovolenkovania sociálnu sieť Instagram zasypávala rozkošnými spoločnými fotografiami, to však ešte netušila, že príjemné letné dni sa premenia na najhoršiu nočnú moru.

Počas pobytu v zahraničí ju totiž zastihla jedna z najhorších správ, aké si len človek vie predstaviť. Úspešná Slovenka prišla o svojho milovaného otca. „Môj najsmutnejší deň v živote, Tati. ľúbime ťa," napísala v príspevku, ktorý uverejnila na svojom profile a k zdrveným slovám pridala emotikon zlomeného srdca.

Magdaléne Šebestovej, celej jej rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prajeme veľa síl, aby túto tragédiu dokázali zvládnuť.