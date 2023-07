Slovenská herečka ukázala mamu: TOTO je SVOKRA Gábora Grendela... Ona že má 50?!

BRATISLAVA - Hovorí sa, že mamy sú najdôležitejšie ženy v našich životoch, no a inak to nie je ani v prípade herečky Bronislavy Kováčikovej (26). Talentovaná ryšavka stojí už dlhé roky po boku podpredsedu NRSR Gábora Grendela a zrejme aj kvôli povahe jeho povolania si dvojica svoje súkromie väčšinou veľmi dobre stráži. Broňa však teraz urobila menšiu výnimku a ukázala svoju milovanú maminu!

To, ako vyzerá Bronina mamina, bolo dlho zahalené rúškom tajomstva. Svoju rodinu totiž často na sociálnych sieťach neukazuje. V niekoľkých rozhovoroch však už spomenula, že jej partner Gábor Grendel má so svojou budúcou svokrou skvelý vzťah, a tak mnohých zaujímalo, ako pani Kováčiková vyzerá.

Galéria fotiek () Broňa Kováčiková

Zdroj: Ján Zemiar

Pri príležitosti maminých okrúhlych päťdesiatych narodenín herečka urobila výnimku a na Instagram pridala niekoľko spoločných záberov. Na prvý pohľad by si asi človek ani nepomyslel, že práve toto je Bronina mama. Na svoj vek totiž vôbec nevyzerá a človek by si skôr tipol, že ide o jej staršiu sestru. Aha, aká je to kočka!

Galéria fotiek ()