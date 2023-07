Tomáš a Marcela z Ruže: Lásku už NESKRYJÚ… Slová JEHO MAMY hovoria za všetko!

Markizácke hrdličky ale už vtedy v rozhovore pre web markiza.sk priznali, že ich vzťah prekračuje hranice priateľstva a dal by sa nazvať randením. Vysvetlili, že hoci sa stretávajú len približne dva týždne, stihli toho už pomerne dosť a precestovali aj mnoho slovenských miest. Dvojica sa dokonca nechala počuť, že majú aj nejaké tie spoločné plány.

Galéria fotiek () Zdroj: TV Markíza

Zhodli sa, že keď budú mať menej povinností, radi by spoločne strávili aj čas mimo pohľadov verejnosti, keďže si chcú dopriať súkromie, na ktoré v slovenských uliciach veľa priestoru nemajú. Hovorili, že na verejnosti sa dotýkajú minimálne, keďže ich ľudia spoznávajú. To už však, zdá sa, vôbec neplatí. Aj napriek tomu, že odkedy potvrdili, že spolu randia, uplynuli len ďalšie dva týždne, svoje city už neskrývajú.

Tomáš s Marcelou už na sociálnu sieť Instagram stihli pridať niekoľko spoločných príspevkov, z ktorých je zrejmé, že spolu trávia väčšinu voľných chvíľ a jeden druhého predstavili aj v spoločnosti svojich priateľov. Aktuálne ale zašli ešte ďalej. Tomáš na svojom profile zverejnil mimoriadne romantické video, ktoré zachytáva jeho čas strávený s Marcelou. A medzi zábermi v krátkom klipe dokonca nechýbajú ani nežné dotyky a spoločné bozky.

Z videa je zjavné, že zaľúbencom to naozaj klape, svoj vzťah si užívajú plnými dúškami, no a pod príspevkom sa objavili aj desiatky nadšených komentárov od ich fanúšikov. A nielen tých televíznych! Odkaz Marcele a Tomášovi poslala aj jeho mama Ingrid. „Jéj, to je veľmi milé. Teším sa Vami,” napísala a pridala aj emotikon srdiečka. Je teda zjavné, že ich láske fandí i ona a výber svojho syna absolútne schvaľuje.