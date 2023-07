Markizácka nevesta ODHODILA šaty: FOTO v priesvitných nohavičkách!

Lívia Lacková sa zviditeľnila v markizáckej šou Ruža pre nevestu, kde bojovala o srdce ženícha Tomáša Tarra. Iskra medzi nimi však ani po istej dobe nepreskočila, a tak si hnedovláska musela pobaliť kufre a ísť z tureckej vily domov.

Odvtedy je aktívna na sociálnych sieťach a buduje si tam základňu fanúšikov, ktorí ju podporujú. Zdieľa s nimi svoj život, delí sa o zábery zo súkromia a niekedy poteší aj mužské obecenstvo. Najnovšie sa podelila o fotografie z nákupov, kde si skúšala naozaj odvážne kúsky. Odhaľovať sa začala však postupne.

Galéria fotiek () Lívia Lacková zo šou Ruža pre nevestu

Zdroj: TV Markíza

Na Instagrame najprv zverejnila fotku v ružovom body, ktoré rafinovane poodhaľovalo časti je tela. Na sebe mala však ešte aj šortky. No do oka jej potom padla odvážna spodná bielizeň, a to sa už ukázala v plnej kráse. Bývalá markizáčka má veru čím ulahodiť oku. Verejnosti ukázala svoje dokonalé telo v čipkovanej podprsenke a v priesvitných nohavičkách.

Priaznivcom dopriala aj ďalší sexi pohľad. Odfotila sa v čiernom sexi komplete a bradavky jej zakrývali len emotikony v podobe ružičiek. „Už iba frajera si nájsť, aby som to mala pred kým nosiť,” poznamenala. Páni, zdá sa, že u krásky máte šancu!

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram L.L.

