ROZHOVOR so slovenskou OCHRANKOU Chucka Norrisa (83): Takýto je akčný hrdina v skutočnosti!

Ako prebiehal pobyt Chucka Norrisa na Slovensku? Boli ste ho vyzdvihnúť na letisku?

„Áno, bol som pre neho v piatok doobeda na letisku na Schwechate. V určitej hodine som ho vyzdvihol, spolu so mnou bol pán Slávik a zabezpečoval profesionálne celú tú organizáciu ako takú. Staral sa o pána Chucka Norrisa so mnou. Ja som mal na starosti ochranu Chucka Norrisa a on tie ostatné veci a bola to naozaj perfektná práca.“

Aký bol Chuck Norris osobne? Dal pocítiť, že je hollywoodska hviezda alebo práve naopak?

„Čo sa týka Chucka Norrisa, veľmi príjemní ľudia. Prišiel s manželkou Genou a so synom Dakotom a zobrali sme ich na letisku vo Viedni a prišli sme do hotela Kempinski vo Vysokých Tatrách. Tam sme boli ubytovaní a odtiaľ sme išli robiť charitu do Banskej Bystrice do Detskej onkologickej nemocnice a stretol sa s fanúšikmi. Čo môžem povedať, veľmi príjemná rodina, absolútne bez nejakých extra nárokov, naozaj veľmi príjemní ľudia. Či Chuck samotný alebo manželka Gena, aj syn, stará sa príkladne o toho svojho tatka a bola to fantastická práca s nimi.“

A ako ste sa vôbec k Chuckovi Norrisovi dostali? Oslovil vás priamo on?

„Celé to vzniklo tak, že keď som sa dozvedel, že bude takáto akcia, tak som poslal svoj profil a vybrali si mňa. To ma potešilo veľmi, že si ma osobne pán Norris s rodinou vybrali ako ich osobnú ochranku.“

Čo si myslíte, prečo si vybrali práve vás?

„Možno to bolo práve dané tým, že som im poslal, že som jediný medzinárodný inštruktor Mastro Defence Systému na Slovensku, čo je Mastro Defence System, ktorý vymyslel Belgičan Fred Mastro a tento pán okrem iného chráni a robí ochranku Jean Claude Van Dammovi a robil aj Dalajlámovi a 50 Centovi, čiže je to príbuzné. Nie je to síce bojové umenie, ako robil Chuck Norris - karate, ale je to taký výber a systém sebaobrany. Ja to vyučujem na Slovensku. Som jediný na Slovensku, takže možno, že aj to zavážilo v tom, že si vybrali mňa. Čo ma osobne veľmi potešilo. Každopádne, vždy je to o tom, že klient si vyberie vás a vy si vyberiete klienta, ale kto by odmietol Chucka Norrisa.“

Keď ste hovorili, že bol veľmi príjemný, mal možno nejaké špeciálne požiadavky?

„Mali nejaké veci ohľadne stravy, ale to skôr bola požiadavka zo strany americkej a rodiny, nebudem to konkretizovať v záujme toho, aby som nevyzradil nejaké veci, ale nemal vôbec žiadne maniere, alebo niečo v tom zmysle typu, že zlaté kľučky, alebo čosi také. Bola to úplne perfektná milá rodina a bol som z toho sám veľmi milo prekvapený.“

Mali ste možnosť sa s ním aj osobne porozprávať?

„Áno, mal som tú možnosť a hovoril mi veci zo života, z jeho nakrúcania. Spomínal mi Brucea Leeho a rôznych iných ľudí, ktorí sú príbuzní tomu, čo robím, čiže ma to veľmi zaujalo a pre mňa, keďže som dosť veľa času strávil s pánom Slávikom, tak z jeho strany to bola tiež maximálne profesionálna práca.“

A počas jeho návštevy prišlo k nepredvídateľnej situácii, že ste museli nebodaj zasahovať, stalo sa niečo také?

„Nevznikla žiadna nečakaná situácia, že by sme museli niečo riešiť a celý čas bol v bezpečí aj napriek tomu, že ľudia ho spoznávali a sa k nemu hlásili. Ale všetko prebehlo absolútne v rámci toho, ako to malo byť. Neprišlo k ničomu vážnemu a aj ľudia, čo sa s ním chceli fotiť, tak s tým nemal problém. Pokiaľ sa to však nedalo a vyžadoval sa rýchly presun, tak samozrejme nie, ale inak z jeho strany nebol nejaký nezáujem, alebo niečo podobné.“

Spomínali ste, že ste sa s ním rozprávali aj viac osobne. Naučili ste ho niečo po slovensky, prípadne ochutnal naše národné jedlo?

„Oni väčšinou jedli na apartmáne, nejedli nejako tak, že v reštaurácii, ale bol veľmi milo prekvapený z ľudí a z krajiny a veľmi sa mu páčila naša krajina a hory. Tým, že festival sa presúval o rok, tak evidentne bol z toho dosť smutný, že sa to neuskutočnilo, lebo že nerád sklame fanúšikov.“

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram J.T.

Myslíte si teda, že príde aj budúci rok?

„Či príde, tak to potvrdiť neviem, to je skôr vec promotérov a nie moja. Ale Slovensko vnímal veľmi pozitívne. Bol tu prvýkrát a čo viem, tak sa mu tu páčilo veľmi. Krajina ho ohromila a aj ľudia boli skvelí podľa neho.“

S kým iným ste mali možnosť sa takto stretnúť, pre koho ste robili ochranku?

„Nehnevajte sa, nebudem dávať konkrétne mená. Toto je vec, ktorá bola mediálne dohodnutá nejakým spôsobom, tak sa k tomu môžem vyjadriť, ale ďalšie veci nechcem riešiť. Pre mňa osobne bol Chuck absolútna topka. Je to legenda a od mala som ho sledoval aj ja v rámci bojových umení a mal som z toho stretnutia veľmi veľký zážitok.“

Tak na odľahčenie. S Chuckom Norrisom sa spája veľa vtipov. Ktorý je váš najobľúbenejší?

„Strašne veľa tých vtipov je, ktoré aj ja mám rád. Paradoxne aj on si z toho robí evidentne zábavu, že to neberie nejako vážne alebo niečo v tom zmysle a aj on to vníma ako vtipné. Neviem vám v tejto chvíli odpovedať, ktorý je môj najobľúbenejší, lebo je ich veľa, ale napriek tomu, že aj tie vtipy sú o ňom, tak aj on to berie veľmi príjemne a odľahčene.“