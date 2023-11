Vášáryová varuje pred PODVODOM: Na dokument o Lasicovi (†81) NEPRISPIEVAJTE... Autor reaguje!

Magda Vášáryová (Zdroj: Ján Zemiar)

Nikto netušil, že Milan Lasica pred svojou smrťou naspieval niekoľko piesní. Projekt sa realizoval v úplnej tajnosti a na verejnosť sa dostal až tento rok v období Dušičiek. „Vedela som o tom. Musela som dať povolenie, aby v tom pokračovali a vo všetkom som ich podporovala. Je to krásna spomienka na Milana,“ vyjadrila sa približne pred mesiacom Vášáryová.

Na zbierku piesní Básnenie mal nadväzovať projekt, ktorý sľuboval dotočenie biografického dokumentu o Milanovi Lasicovi. Fanúšikovia ho mohli podporiť kúpou limitovaných grafík a dobrovoľným príspevkom. Dokopy sa vyzbieralo už skoro 200 tisíc eur. Vdova po umelcovi však na sociálnej sieti Facebook upozornila na podvod.

„Vážené priateľky a priatelia, prosím, nekupujte to. Niekto sa snaží pod menom Milana Lasicu prísť k peniazom. rodina o tom nič nevie a nie je to súčasťou Básnenia. Ďakujem, Magda Vášáryová,“ napísala k zdieľanému príspevku. Aktuálne však zareagoval samotný autor projektu Básnenie. A ten neskrýva, že ho Vášáryovej status šokoval. No zároveň všetkých ubezpečil, že o podvod nejde.

„Projekt Básnenie, ktorý pán Lasica nazval ambiciózny a produkčne náročný, nepozostáva len z jeho nového albumu. Z 11 básní nevzniklo len 11 piesní, ale každá báseň bude mať aj svoj vlastný artwork - svoj vlastný obraz. To znamená, že 11 slovenských maliarov namaľuje obraz k vybraným básňam. Pán Lasica si prial, aby jedným z týchto maliarov bol aj Marek Ormandík. Okrem Mareka, sú súčasťou projektu Andrej Dúbravský, Erik Šille, Patrícia Koyšová a ďalší,“ píše sa v statuse Mareka Kučeru.

„Táto kampaň je nástrojom, vďaka ktorému budeme môcť jednotlivé časti Básnenia zrealizovať - krok po kroku. Preto sme sa spojili s Doniom - dôveryhodnou fundraisingovou platformou, ktorá sa snaží pomôcť jednotlivcom, skupinám i umeleckým projektom,“ dodal s tým, že verí, že tieto riadky celú vzniknutú situáciu objasnili a zamedzia akýmkoľvek pochybnostiam o projekte alebo zneužití mena pána Lasicu. „Lebo Básnenie nevzniklo preto, aby kohokoľvek zneužívalo, diskreditovalo či rozdeľovalo, ale naopak, aby ľudí spájalo.“