A je to DEFINITÍVNE: Markizácky pár sa ROZIŠIEL!

BRATISLAVA - A je koniec! Začiatkom tohto roka mnohých prekvapilo, keď vyšlo najavo, že Minh z poslednej série Farmy tvorí pár so spevákom Davidom Keyom. Aj napriek tomu, že ich vzťah trval iba zopár mesiacov, bol pomerne turbulentný a pôsobil ako jazda na horskej dráhe. Dvojica sa dokonca stihla rozísť, a to rovno niekoľkokrát. No a teraz...

David a Minh počas vzťahu prežívali pomerne krušné chvíle. Ako sme už spomínali, chlapci sa počas niekoľkomesačného vzťahu viackrát rozišli a neraz si prostredníctvom sociálnej siete Instagram vymieňali drsné odkazy. A teraz sa tak stalo opäť. Mladý spevák však oznámil, že tentokrát ide o definitívne rozhodnutie.

„Bolo to silné krásne obdobie, avšak každá kniha má svoj záver, koniec. V tej našej ste záver už videli, počuli niekoľkokrát, avšak to bola len zápletka. No nášmu príbehu je koniec,” napísal na svoj profil David, ktorý sa so situáciou evidentne zmieril.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram D.K.

Dokonca sa nechal počuť, že už teraz je pripravený na nový vzťah. A jeho bývalý priateľ Minh to vraj vníma rovnako... „Naši fans nemusíte byť smutní, pretože v živote to tak funguje. Niečo začne a musí to aj skončiť presne ako kniha. To, že ostaneme priateľmi, vám je jasné, avšak každý už s inou životnou láskou, obidvaja sme pripravení na nových chlapcov,” dodal David.

Nuž ale... Ktovie. Možno dvojica opäť prekvapí a o pár dní sa dajú opäť dokopy.