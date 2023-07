Czoborovej BIZARNÁ NEHODA: Takmer sa udusila… KOBYLKOU!

BRATISLAVA - Známa fitnesska Zora Czoborová (56) miluje cestovanie. Sama v exotike organizuje fitness pobyty, no rada pri mori aj oddychuje. A odnáša si odtiaľ mnoho zážitkov. Nám porozprávala jeden skutočne bizarný... Takmer sa usudila kobylkou!

S letom sa spájajú aj nečakané príhody a aj viaceré slovenské celebrity by o nich vedeli rozprávať. O jeden bizár sa s nami podelila aj známa fitneska a podnikateľka Zora Czoborová. Ako prezradila, miluje oddych pri mori, no nepohrdne ani turistikou a spoznávaním krajín.

„U nás to nie je len o spoznávaní nových miest a domácej kultúry a takých tých obyčajných vecí, ale o jedle o streetfood jedle,“ poznamenala fitneska, čím myslela takzvané pouličné špeciality a rôzne stánky s miestnymi dobrotami, ktoré najviac chutia práve preto, že vám ich pripravia doslova na ulici.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram Z.C.

„To máme strašne radi a my sa snažíme veľa tie dovolenky vychutnávať,“ povedala Zora. O prísnom dodržiavaní hygieny sa však pri takomto jedle z ulice nedá hovoriť. Zaujímalo nás preto, či fitnesska niekedy nemala problém so žalúdkom. A tu nás doslova šokovala.

„Zle nie, ale skôr, keď mi povedali kamaráti, že kobylke musím odtrhnúť nohy,“ predviedla Zora názornú ukážku počas nášho rozhovoru a... V tom momente však na to úplne zabudla. „Tak som si ju dala do úst a som sa začala dusiť, pretože ona má háčiky na zadných nožičkách, a to je ako rybia kosť,“ priznala Czoborová. Takmer sa teda udusila kobylkou.

Našťastie sa nič vážne nestalo a Zora si už na túto bizarnú nehodu spomína už so smiechom. Viac sa dozviete z nášho rozhovoru vyššie!