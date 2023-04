Nočná mora DOBITEJ missky: TYRAN ju čakal doma... Bojím sa otvoriť dvere, SŤAHUJEM SA!

BRATISLAVA - Bývalá misska Ráchel Karnížová (23) si prešla tým najhorším peklom. Jej ex a moderátor markizáckej šou Farma Xtra Tomy Kotty (31) ju zbil a totálne jej zdemoloval byt. Od osudného večera už ubehol nejaký ten čas. Z bytu sa zo strachu rozhodla presťahovať!

Posledné týždne sa v médiách veľmi často skloňovalo meno bývalej missky Ráchel Karnížovej a moderátora Tomyho Kottyho, ktorí kedysi spolu tvorili divoký pár. No po tom, čo sa prevalilo, že ju jej EX psychicky aj fyzicky týral, už dávno nie sú spolu.

Extravagantná kráska sa po celej tej hrôze rozhodla zmeniť prostredie a išla načerpať nové sily na dovolenku. Po tom, čo sa vrátila späť na Slovensko, na svojho bývalého priateľa podala trestné oznámenie za napadnutie. Svojim fanúšikom sa Ráchel prihlásila opäť a tentokrát už z prázdneho miesta činu. Rozhodla sa, že svoj byt opustí a presťahuje sa. Obzvlášť po tom všetkom, čo v ňom musela prežiť, aj keď to miesto mala rada.

„Je to posledný deň, čo som v starom byte,“ začala bývalá miss svoj príhovor cez Instagram a ďalej si zaspomínala aj na tie pekné chvíle, ktoré sa jej s týmto bytom spájajú, no potom to prišlo. V myšlienkach sa vrátila k inkriminovanému večeru a jej oči sa zaplavili slzami a začala sa celá chvieť. Z jej slov vám prebehne mráz po chrbte.

„Viem proste, že už by som tu aj tak nemohla zostať, pretože stále teraz, ako som sa vracala domov, včera a aj predvčerom, tak som sa úplne hrozne cítila. Strašný strach som mala,“ zdôverila sa Ráchel a prešla k veci. „Vtedy ako sa stalo, že zdemoloval byt, z piatka na sobotu, tak v sobotu večer ja som bola u kamarátky. Potom som sa vracala domov a mala som hrozne divný pocit, že bude u mňa,“ poznamenala influencerka a pre istotu zavolala kamarátke.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram R.K.

„Otvorila som dvere a bolo tam zasvietené a potom sa ozval jeho hlas a ja som začala totálne vrieskať, ale tak som vrieskala, že mi potom ešte pol hodinu zvonilo v ušiach a on mi len povedal, že doniesol som ti kľúče a idem preč,“ zaspomínala si Ráchel na jej nočnú moru a hneď na to sa emočne zrútila.

„Vždy teraz, ako idem domov, tak mám z toho strach, že toto sa bude diať a vždycky sa bojím otvoriť dvere a to je úplne, že najhorší pocit na svete,“ dodala zronená Ráchel. A aj preto si uvedomila, že najlepšie, čo môže spraviť, je sa odsťahovať a aj keď staré rany sa nedajú len tak zahojiť a v myšlienkach vždy tam niekde budú, tak nové prostredie jej pomôže sa cez to preniesť a začať odznova. Podľa jej slov, v novom byte je aj kamerový systém a tým pádom väčšie bezpečie, ktoré tu, žiaľ, nemala.