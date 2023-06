Priscilla s Mirkou sa pustili do Petrany: TOTO už PREHNALA... Víťazka šou zvažuje PRÁVNE KROKY!

BRATISLAVA - Tak toto nemá obdobu! Aj napriek tomu, že slovenské televízie odvysielali už mnohé reality šou, ani jedna z nich nepreniesla televíznu drámu aj do reality. Teda, určite nie v takých extrémnych rozmeroch, ako práve Ruža pre nevestu. Hoci si diváci finále tejto šou pozreli už pred niekoľkými týždňami a nakrúcanie sa skončilo ešte minulý rok, súťažiace si ešte stále skáču do vlasov a konflikty medzi nimi neutíchajú. Práve naopak. Naberajú na obrátkach!

Čo sa týka Ruže pre nevestu, témou číslo jeden je už niekoľko mesiacov Bratislavčanka Petrana, ktorá sa stala absolútnou víťazkou a získala si srdce Tomáša Tarra. Teda, aspoň na niekoľko mesiacov, keďže dvojica priznala, že vzťah im krachol. Plavovláska bola takmer od začiatku šou jednou z najhorúcejších adeptiek na víťazstvo a to, že s Tomášom majú k sebe blízko, neuniklo ani ostatným súťažiacim.

Hoci sa dievčatá snažili, ako sa len dalo a nestránili sa ani odpornej šikany, Petranu sa im v očiach Tomáša nepodarilo zdiskreditovať a vybral si ju aj napriek všetkým drámam a intrigám. A človek by si pomyslel, že po odvysielaní šou ich konflikty utíchnu. Lenže bývalé súťažiace nemajú dosť a do Petrany stále kopú. Najviac zlostných vyjadrení na adresu Petrany má na svedomí prostoreká Priscilla a absolútnou špičkou v kydaní na svoju súperku je Mirka, ktorá na Petranu pľuje špinu pri každej možnej príležitosti, hoci neustále opakuje, že sa k nej už vyjadrovať nebude a to, že ju Tomáš poslal domov, ju vôbec nemrzí.

Obe dievčatá teraz prijali pozvanie do podcastu SNAMI, kde počas takmer dvoch hodín rozprávali o šou Ruža pre nevestu. A zrejme nikoho neprekvapí, že najviac času z rozhovoru venovali práve téme Petrana a Miroslava si zopárkrát zlostne kopla aj do Tomáša. Televízne nevesty si absolútne nedávali servítku pred ústa a na víťazke šou nenechali suchú ani nitku. V jednom momente to ale Priscilla totálne prehnala.

Keď prišlo na tému mentálneho zdravia, Petranu opäť vysmiali, no následne Priscilla svojimi slovami úplne šokovala. „Sama nevie, čo je mentálne zdravie... Ja sa k tomu vyjadrím! Oni to nedali ani do telky, lebo povedali, že je to nevhodné. Ja som sa k tomu nevyjadrovala, lebo nebolo podložené, že je to pravda. Ale počula som, niektoré baby na vile rozprávali o tom, že Petrana tam žrala tabletky, nejaké antidepresívne tabletky... A zapíjala to chľastom. A furt bola mimo proste. No ja si myslím, že je to dosť vážne, keď zožerie napríklad pol palety na posedenie a vypije fľašu vína na to,” vyjadrila sa Priscilla.

A keďže ide o mimoriadne citlivú tému a pomerne vážne obvinenia, k celej tejto veci sme oslovili aj samotnú Petranu. Tá pre Topky.sk prezradila, že Priscillino vyjadrenie sa k nej už dostalo a zvažuje právne kroky. Stanovisko Petrany uvádzame v plnom znení:

„Plytké útoky na mentálne zdravie sú presne dôvodom toho, prečo o tom tak málo ľudí na Slovensku hovorí. Je veľmi jednoduché vypočuť si niekoho príbeh o ťažkej minulosti a potom to použiť proti nim. Toto sa momentálne deje mne od niektorých spoluúčastníčok šou. Je to niečo, čo som očakávala, je to téma, o ktorej sa otvorene nehovorí, ale napriek tomu viem a verím tomu, že moja úprimnosť o mojej minulosti pomáha ľuďom, čo si prechádzajú tým istým.

Človek ako Priscilla, ktorý sa zníži na takéto útoky a lži ohľadom mentálneho zdravia druhej osoby, si ani nezaslúži komentár. Každopádne, takéto komenty sú pohoršujúce, pretože táto stigma, ktorá vraví to, že každý človek, čo má/mal problémy so psychickým zdravím, je na ťažkých liekoch, zneužíva lieky alebo ich užíva nesprávne, je niečo, čo by sa v roku 2023 už vôbec nemalo akceptovať. Čo sa týka môjho stanoviska voči týmto vyjadreniam, je to čistá šikana a dehonestácia mojej osoby, a už aj zvažujem právne kroky.

Ja sa ale predovšetkým momentálne sústreďujem na seba a svoj život, nebudem zatiaľ míňať svoju energiu na ľudí, ktorí svojím postojom k mentálnemu zdraviu dokážu spáchať veľké zlo, a iba rozširujú túto negatívnu stigmu. Ja sa naďalej budem k mentálnemu zdraviu vyjadrovať, netajiť sa svojou minulosťou a snáď postupne spolu s inými priekopníkmi povedomia o duševnom zdraví dokážeme túto tému detabuizovať a pomôcť čo i len pár ľuďom.”